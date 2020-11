La nouvelle éco : à la Tour-en-Jarez, Chocolat des princes a préparé Noël presque comme d'habitude

Moins de commandes de la part des comités d'entreprises mais surtout beaucoup moins de clients que d'habitude en boutique. Voilà comment se traduit la crise en ce mois de novembre pour Chocolat des Princes. "Pour l'instant nous sommes _à peu près à 55% de notre fréquentation sur le mois de novembre"_, explique Philippe Pannier, directeur de la chocolaterie installée à la Tour-en-Jarez, et qui compte aussi une boutique à Saint-Étienne, rue de la République. "Je pense que les gens respectent tout à fait le confinement, ce qui est bien, mais on espère que dans les jours à venir ça va se débloquer un petit peu", poursuit le directeur.

En prévision de cette période incertaine, Chocolat des Princes a modifié son calendrier de recrutement, avec un recours aux renforts saisonniers _"début septembre au lieu de fin août_, pour pouvoir commencer à fabriquer nos chocolats, et on a fait des contrats un peu plus courts de manière à pouvoir les poursuivre suivant l'évolution des commandes et des ventes", détaille Philippe Pannier.

Pour confectionner ses chocolats, l'entreprise qui existe depuis 1897 n'a en revanche pas modifié ses quantités habituelles de commandes de matière première.

