La nouvelle éco : à Labège, Makiba adapte votre bureau au télétravail

Avec l'adoption généralisée du télétravail, nous sommes de plus en plus attentifs au confort de nos installations. Implantée à Labège depuis 2017, l'entreprise Makiba propose un mobilier de bureau adapté et construit dans des matériaux respectueux de l'environnement.

Depuis 2017, Makiba conçoit du mobilier "actif" depuis son entreprise de Labège, c'est-à-dire du mobilier de bureau qui vous permet de rester dynamique tout en travaillant.

Des entreprises aux particuliers

La crise du COVID19 ayant bouleversé nos habitudes de travail, le télétravail s'est désormais installé dans notre quotidien, pour la plupart d'entre nous. C'est ce qui a poussé Makiba, d'abord plutôt tourné vers les entreprises, à s'adapter aux nouvelles envies des salariés, concernant leur bureau à domicile.

"Jusqu'à présent, on travaillait sur le secteur professionnel mais il y a une si forte demande en France depuis quelques années pour la qualité du travail des collaborateurs ainsi qu'avec l'évolution dû à la crise ces deux dernières années, qu'on a dû adapter nos produits pour pouvoir les proposer en télétravail ou aux personnes qui devaient continuer leur activité de chez eux" explique Franck Taverriti, l'un des co-fondateurs de Makiba.

Mieux travailler... debout

L'une des spécialités de Makiba, c'est de proposer du mobilier de bureau composé avec des matières recyclées et en particulier "des bureaux assis-debout", selon la formule de Franck Taverriti, l'un des co-fondateurs de Makiba. "C'est bénéfique en termes de santé et d'efficacité pour les utilisateurs".

"Ce que recommandent les professionnels de santé, c'est d'alterner les positions et nos produits permettent cette alternance", explique Franck Taverriti. "Oui, il y a des gens qui, aujourd'hui, alternent les positions et une fois qu'on a adopté cette manière là de travailler, on a beaucoup de mal à revenir sur un mode standard et sur une sédentarité, qui consiste à passer 8 heures par jour assis derrière un bureau".

Avec cette gamme destinée aux particuliers, Makiba pourrait doubler son chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'année, car oui nous ne sommes pas tous encore totalement équipés pour le télétravail !

