La Nouvelle éco : à Lapan, Olivia Viallard a rouvert le restaurant du village

Née à Pontoise, dans le Val d’Oise, et ayant vécu jusqu’à ces dernières années en région parisienne, Olivia Viallard, 25 ans, rêvait d’espace, de nature et surtout de ne plus passer sa vie dans les bouchons. En 2019, suite à une petite annonce, elle décroche un CDI chez Pat’apain. Elle travaille à Bourges et à Nevers en fonction des besoins. En février 2021, elle achète une maison de campagne à Lapan.

Titulaire d’un BTS dans l’hôtellerie-restauration, la jeune femme a dans un coin de sa tête le projet d’ouvrir un restaurant “mais avec le Covid, j’avais abandonné l’idée pour le moment”, confie-t-elle. C’est alors qu’elle apprend par un voisin que le fonds de commerce du restaurant du village, dont les murs appartiennent à la commune, est à vendre, qui plus est à un prix abordable.

Fermé depuis un an

L'établissement était fermé depuis plus d’un an, la précédente gérante ayant jeté l’éponge lors du deuxième confinement quand les restaurants ont été contraints de fermer à nouveau. Olivia Viallard a fait une démission/reconversion et obtenu le soutien de la plateforme Initiative Cher qui lui a permis de concrétiser son projet. Le restaurant est le seul commerce dans un rayon de 10 km.

Depuis le 15 décembre, elle propose une cuisine traditionnelle midi et soir. Au menu : choucroute, tomates farcies, paupiettes, andouillettes... En hommage à sa grand-mère qui a tenu un café-restaurant pendant vingt ans à Génicourt (Val d’Oise) et qui est pour beaucoup dans sa vocation, elle a renommé le lieu Comme chez mémé. Le portrait de son aïeule est accroché au-dessus du bar.

Le bouche à oreille fonctionne bien

Malgré le contexte sanitaire, elle commence à se faire une clientèle grâce au bouche à oreille et au soutien du maire de la commune, Anne Raduget. “Elle m’envoie des clients”, précise Olivia Viallard. Sa sœur, qu’elle va bientôt embaucher, et sa mère lui donnent un coup de main au moment des services.

La situation sanitaire ne l’inquiète pas spécialement. Elle propose déjà de la vente à emporter, notamment pour des personnes qui n’ont pas le pass sanitaire, et elle va bientôt mettre en route son four à pizzas. “Si jamais je dois fermer, je mettrai en place une vente de produits de première nécessité, ce que j’ai prévu de faire plus tard”, explique-t-elle. Elle fera aussi bientôt relais-colis et a pour projet de proposer des soirées à thème.