La nouvelle éco : à Latresne, EVPlug mise sur l'installation de bornes pour voitures électriques

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique ou hybride, vous vous êtes sûrement posé cette question : "Où vais-je recharger ma voiture ?". C'est en constatant le manque d'informations à ce sujet que l'entreprise EVPlug s'est lancée en avril 2020, avec l'objectif d'accompagner les acheteurs et d'équiper les maisons, copropriétés et entreprises de bornes de recharge.

Un manque d'offres

Pour comprendre l'origine de ce projet, il faut remonter à 2019. À ce moment-là, Louisa Belhocine et Issam Boukharid achètent une voiture hybride. Le problème : le concessionnaire ne leur a proposé aucune solution pour la recharge. "Mon mari est électricien et nous avions déjà une entreprise spécialisée dans la pose de fibre optique, raconte Louisa. Certains patrons avec qui on travaillait nous demandaient des conseils pour la recharge de leur nouvelle voiture électrique." Alors, le couple commence à rechercher des informations pour ses clients et constate qu'il y a un réel besoin d'accompagnement.

Issam Boukharid passe la formation IRVE, nécessaire pour pouvoir installer des bornes de recharge et quelques mois plus tard, Louisa et Issam lancent leur nouvelle entreprise EVPlug, en plein confinement. "C'était un mal pour un bien, ça nous a permis de monter notre projet correctement", confie la jeune femme.

Une demande venue de toute la France

Depuis la première installation de borne en septembre 2020, l'entreprise cartonne. Si Issam a installé une vingtaine de bornes, Louisa reçoit quant à elle une dizaine de devis par jour, venant de toute la France. "On savait que ce marché serait porteur, mais on ne s'attendait pas à un tel engouement", explique la directrice commerciale.

"Parfois ça n'aboutit pas sur des signatures, mais ces personnes sont rassurées d'avoir un interlocuteur disponible et qualifié pour répondre à leurs questions, se réjouit Louisa. C'est justement notre mission principale, si l'on souhaite que la transition électrique se fasse correctement."

Pour l'instant, l'objectif d'EVPlug est de couvrir la région Nouvelle-Aquitaine, où la demande devrait continuer d'augmenter. À terme, les entrepreneurs envisagent des partenariats locaux, avec des concessionnaires qui pourraient diriger les acheteurs de véhicules électriques vers EVPlug. "Ça nous permettrait de recruter un ou deux électriciens", conclut Louisa Belhocine.