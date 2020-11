La nouvelle éco : à Laval des visites virtuelles de biens immobiliers

Si vous cherchiez une maison au moment où le président de la République a décrété le nouveau confinement c'est effectivement très ennuyeux. Il est impossible de visiter un bien immobilier depuis plusieurs semaines. Mais à Laval l'agence Guy Hoquet Immobilier a peut-être trouvé la parade.

Elle propose des visites virtuelles de maisons en Mayenne. Une idée de son directeur Frédéric Couturier, implanté depuis le mois de février et qui aura donc connu une année particulièrement galère pour le lancement de ses affaires. "Je me suis dit : que faire ? Soit je pleure, soit je réagis. Et j'ai l'habitude de réagir" explique-t-il. Frédéric Couturier a donc investi dans une caméra miniaturisée et a déjà proposé six visites de biens immobiliers à des clients.

"C'est un moyen alternatif de travailler pendant ce confinement. Mais cela ne remplace pas les visites traditionnelles. Le client ne va pas acheter un bien en l'ayant simplement visité de façon virtuelle, faut pas rêver" poursuit le professionnel qui écoutera attentivement l’allocution d’Emmanuel Macron ce mardi soir (20h).