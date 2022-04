La nouvelle éco : à Laval, Shortways ouvre dix postes de commercial, de développeur et de relation client

Dans le secteur de l'informatique, Shortways recrute dix postes dans les mois à venir. Toan Nguyen, son directeur général, cherche des profils de commerciaux, des chargés de la relation client et dse développeurs. Il est également prêt à embaucher des alternants.

"On fait entre 20 et 30% de croissance depuis trois, quatre ans donc on a besoin de monde pour gérer les affaires commerciales et le développement informatique de nos logiciels, précise Toan Nguyen. L'essentiel de nos embauches se fait à partir de bac +3 minimum et la majorité de nos effectifs est à un niveau master mais on recherche aussi des alternants."

Et pas besoin d'attendre septembre pour postuler en alternance. "C'est vrai que la majorité des alternances commence en septembre mais on est également prêt à accueillir des jeunes qui commenceraient leurs formations en juillet, il en existe maintenant en ligne. On a d'ailleurs un nouvel alternant arrivé en février", ajoute Toan Nguyen.

Entre dix et quinze logiciels utilisés chaque jour

Shortways est un éditeur de logiciels qui s'adresse aux employés des entreprises engagées dans ce qu'on appelle la transformation numérique. "C'est-à-dire la numérisation et l'apparition pour les employés, de tout un tas d'applications et de logiciels qui doivent être utilisés quasiment au quotidien", explique Toan Nguyen. Selon lui, le problème aujourd'hui est la trop grande quantité de logiciels. "Pour ses employés, la moyenne d'applications utilisées sur leur poste de travail en entreprise est entre dix et quinze, un nombre assez important et ces employés n'ont pas le temps de se former."

Shortways propose donc un assistant virtuel qui apparaît sur l'écran et qui va permettre de guider l'utilisateur dans ses tâches." Concrètement, on va voir comme un petit bonhomme sur l'écran à qui l'employé va pouvoir demander 'Montre-moi comment poser mes congés dans le portail RH' ou 'Montre-moi comment passer une demande d'achat', par exemple", détaille Toan Nguyen.

Pour postuler, vous pouvez envoyer un mail à jobs@shortways.com ou en vous rendant sur le site www.shortways.com.