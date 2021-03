La nouvelle éco : à Laval un restaurant italien près de la préfecture, la nouvelle aventure d'Olivier Mazurais

À la mi-mai, un restaurant italien avec une épicerie verront le jour. C'est le nouveau projet d'Olivier Mazurais, natif de Laval, dont l'épouse est d'origine napolitaine. Le restaurateur a racheté Le Bistronomique, cette institution de la cuisine à Laval. L'heure est aux travaux, rue du pont de Mayenne, dans une période où le secteur de la restauration est à l'arrêt.

"C'est vrai qu'avec les circonstances actuelles, nous n'avons toujours pas de visibilité. J'espère que les Lavallois seront de retour lorsque les restaurants vont rouvrir, et pouvoir boire des coups en terrasse" déclare Olivier Mazurais. Qui dit cuisine italienne, dit saveurs, convivialité, avec la future épicerie qu'il pourrait installer près du restaurant, le Mayennais souhaite éveiller les papilles : "Nous vendrons des huiles, des vinaigres, des petits pastels par exemple" égraine-t-il. Sur Laval, il n'y a qu'une épicerie italienne pour le moment, Les saveurs de l'Italie rue des Déportés. "Elle marche très bien, et on ne se fera pas concurrence. Elle est en plus installée sur l'autre rive" continue Olivier Mazurais.

Amoureux de la Mayenne, Olivier Mazurais ambitionne, avec les autres commerçants, de dynamiser le quartier de la préfecture. "Je pense qu'il y a moyen d'organiser des événements conviviaux entre nous. C'est peut-être un endroit qui a été un peu déserté ces dernières années. Il faut redynamiser ce bout de rue piétonne" estime le restaurateur.

Des crises, il en a connues

Entrepreneur aguerri, Olivier Mazurais a su se relever de plusieurs tempêtes. En 2008, l'homme possède son entreprise dans le textile. Il travaille sur le marché allemand notamment. Mais la crise financière, celle des "Subprime", le contraint à mettre la clé sous la porte. C'est à alors qu'Olivier Mazurais fait ses premières gammes en restauration dans l'établissement d'un ami. L'aventure est si plaisante, qu'il se lance véritablement dans le métier.

Il va jusqu'à créer trois restaurants de cuisines traditionnelles à Paris. Et dans des endroits touristiques : sur l'île Saint-Louis et à Montmartre par exemple. Mais en 2019 la crise des Gilets Jaunes complique sérieusement les choses, et la crise sanitaire en mars 2020 aura finalement raison de son activité. Pas démotivé, combatif, Olivier Mazurais se lance désormais dans cette nouvelle aventure, sur ses terres.