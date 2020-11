La nouvelle éco : à Laval une association propose des fauteuils roulants et des déambulateurs en occasion

Des fauteuils roulants, des déambulateurs, des tablettes réglables pour les lits. Des équipements qu'une association à Laval vend en occasion, à des prix réduits, pour les personnes en situation de handicap ou tout simplement âgées. Seconde Vie Autonomie Mayenne récupère ces matériels grâce aux dons de particuliers et aux ehpad du département. Malgré le confinement, l'association, zone de la Gaufrie, peut recevoir du public. Marie Catalon, a eu l'idée de cette association en avril 2019.

"Avoir du matériel adapté à sa situation peut coûter très cher" Copier

Quelques Mayennais ont déjà poussé la porte de l'association, à la recherche parfois de matériel de secours. "Une dame est venue, car elle avait besoin d'un deuxième déambulateur. Elle a un étage dans sa maison et son mari qui a lui même des difficultés à marcher doit transporter son déambulateur d'un étage à un autre" explique Marie Catalon. Il faut parfois réparer le matériel qui est donné. C'est le rôle notamment de Tony Coiplet, membre administrateur de l'association.

"On récupère de tout. Du matériel en très bon état avec les particuliers. Parfois, avec les établissements spécialisés, c'est plus varié. Les réparations sont souvent mineures" explique ce bénévole.

Les missions de Seconde Vie Autonomie Mayenne intéressent fortement plusieurs ergothérapeutes dans les ehpad. "Ils ont souvent des stocks de matériels qu'ils n'utilisent plus et ce n'est pas leur priorité de s'occuper de ce qui reste dans leurs caves. Donc on est là pour leur faciliter la tâche" termine Tony Coiplet.