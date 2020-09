La nouvelle éco : à Laval, votre facteur distribue des repas aux personnes âgées

Depuis le début de l'été à Laval, quelques facteurs distribuent des repas aux seniors en collaboration avec le traiteur Poivre et Sel. Un dispositif utile pour les plus fragiles, dans le contexte sanitaire que l'on connaît. En France La Poste distribue déjà 3.000 repas.

Après le courrier, les repas ! Chaque jour en Pays de la Loire une centaine de repas est distribuée à des personnes âgées et fragiles. En Mayenne, ce sont à peine vingt, mais le dispositif va se développer dans les prochains mois. Aujourd'hui et depuis le début de l'été, seul le traiteur Poivre et Sel à Laval propose cette livraison de nourritures avec La Poste.

Un service utile pour Marie-Thérèse, une dame de 94 ans qui depuis la crise du coronavirus se fait livrer régulièrement son repas du midi. "Dès que je vais pouvoir sortir, je referai mon travail moi-même" sourit-elle. "Ça va durer longtemps ce microbe ?" lance-t-elle tendrement. À son âge, Marie-Thérèse évite de fréquenter les lieux publics. "Par exemple, je ne vais pas en grande surface pour ne pas me retrouver dans la foule. Toujours à cause du microbe", continue-t-elle.

Des boîtes isothermes

Au moins une fois par semaine, Jocelyne la factrice vient apporter une boîte isotherme plein de bons produits du traiteur lavallois Poivre et Sel. Jouer les couteaux suisses plaît bien à celle qui a 35 ans de métier. "On discute avec la personne. Elle nous raconte son week-end avec ses enfants, ses amis. C'est un lien social très important" développe la factrice. Depuis le déconfinement Serge Boisseau, le traiteur, sent bien que les plus fragiles hésitent à aller faire les traditionnelles courses du matin. D'où cette idée de collaborer avec la Poste. "On a pas la compétence livraison et donc une petite complexité est née. On cherchait donc une réponse pour apporter le meilleur service à nos clients". Serge Boisseau propose près de 200 produits ou menus et transmet d'ailleurs ces derniers via des prospectus dans les boîtes ou par mail aux familles pour les futures commandes.

3.000 repas en France

Le traiteur Poivre et Sel prend les commandes pour un montant minimum de huit euros, auquel il faut rajouter les 4,80 € de frais de livraison. Toutefois, cette offre avec La Poste ne vient pas remplacer les missions des CCAS dans les villes ou l'Aide à Domicile en Milieu Rural prévient Alexandre Hannequin, directeur des ventes Entreprises et Collectivités à La Poste au niveau régional. 3.000 repas dans la France entière sont distribués quotidiennement. "Nous avons passé des contrats avec des collectivités comme Nice qui distribue 600 repas par jour. Notre ambition, c'est de faire de même avec des collectivités de la Mayenne" ajoute Alexandre Hannequin. L'année prochaine, la ville d'Angers sollicitera les facteurs de La Poste pour ce type de mission.