La nouvelle éco : à Laxou, une start-up se prend au jeu (de société)

Spécialisée dans le conseil événementiel et privée d'activité depuis la crise sanitaire, la start-up Pandor Concept basée à Laxou se lance dans l'aventure du jeu de société. Elle a créé Talaref, jeu de connaissances sur les années 1990 - 2010, et recherche des testeurs avant de le faire fabriquer.

Des questions sur le sport, les séries télévisées, le cinéma, la musique, la politique, les technologies qui ont accompagné notre quotidien dans les années 1990 - 2010. Telle est la base du jeu de société Talaref imaginé par les co-fondateurs de la start-up Pandor Concept, créée à Laxou, près de Nancy (Meurthe-et-Moselle), en avril 2019.

La jeune société, spécialisée dans le conseil événementiel, a vu son activité réduite à néant en 2020 et a cherché à rebondir. "Le jeu de société nous est apparu naturellement parce qu'on joue aux jeux de société régulièrement", explique Guillaume Weislinger, l'un des associés. "On a eu l'idée de Talaref à l'été 2020. Le principe, c'était de ne plus parler du Covid et on s'est dit que ce serait pas mal d'évoquer le passé de manière positive, avec les bons souvenirs : les films qui nous ont marqués ou fait rigoler autour des bonnes citations ou penser aux dessins animés qu'on regardait, étant enfants."

T'as la référence ?

Pourquoi Talaref ? Pour "T'as la référence". "C'est un jeu d'ambiance et de culture générale grand public", souligne Guillaume, 25 ans. Des cartes, des questions et la possibilité de se défier entre 3 et 8 joueurs. Quand on répond correctement aux questions, on gagne des points, des "ref".

Avant de lancer un financement participatif pour faire fabriquer 2 000 exemplaires - dans un premier temps - à l'entreprise France Cartes (Cartamundi) à Saint-Max, , les créateurs veulent soumettre leur jeu à des testeurs "si possible entre 25 et 40 ans pour voir comment le jeu marche, avoir un maximum de retours sur les qualités et les défauts pour pouvoir corriger certaines choses avant l'étape de fabrication". Pandor Concept compte actuellement une trentaine de testeurs, elle en espère 150 à 200.

Contacts sur la page Facebook ou Instagram de Talaref ou encore via le formulaire de contact du site Pandor Concept.

