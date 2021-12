La Nouvelle Éco : à Le Blanc, Création chocolat promet un Noël gourmand

La pâtisserie blancoise Création chocolat, créée par Thomas et Lise Bellet, fête ses cinq années d’existence. À l’approche des fêtes, l’activité est très soutenue.

Des créations gourmandes comme ces rennes, mélange de chocolat au lait et de chocolat noir.

Passionné par son métier et fort de plusieurs expériences professionnelles enrichissantes dans le Cher et en Corrèze, Thomas Bellet a ouvert il y a cinq ans une pâtisserie au Blanc avec sa sœur Lise. Originaire de Saint-Plantaire mais amoureux de la Brenne, le jeune homme, aujourd’hui âgé de 33 ans, s’est installé dans une ancienne boutique d’électroménager du centre-ville.

En constante progression

Le succès croissant de sa carte gourmande avec ses cakes enrobés de chocolat, ses macarons aux douze parfums et ses rochers a fait que l’entreprise s’est peu à peu développée. Le chiffre d'affaires est en constante progression. L’équipe compte aujourd’hui onze salariés et un recrutement est prévu en 2022.

Les boules de Noël framboise, cacahuète et citron ont beaucoup de succès. - Création Chocolat

Le premier laboratoire d’une superficie de 80 m2 s’est rapidement révélé trop exigu. Thomas Bellet a pris la décision de faire construire un bâtiment de 700 m2 dans la zone artisanale de Pouligny Saint-Pierre où toute la production a été transférée en novembre 2020. À la même période, une deuxième boutique a ouvert dans le centre-ville de Poitiers (Vienne).

Être prêt pour Noël

À l’approche des fêtes, des bûchettes, des rennes en chocolat et des boules de Noël ont fait leur apparition dans les vitrines de Création chocolat. “Décembre est notre plus gros mois d’activité dans l’année”, confie Thomas Bellet. Pour l’heure, le contexte sanitaire n'a pas d’impact sur les ventes. Le pâtissier s’attend même à une plus forte demande du fait l’annulation de nombreux repas de fin d’année.

Et il ne compte pas en rester là : 2022 verra le lancement d’un nouveau site avec une boutique en ligne. Il a également pour projet d’ouvrir une troisième boutique, dans l’Indre.