La Nouvelle Eco : à Lescar, Exotic Park, va dépasser ses prévisions malgré la crise !

Ouvert depuis un peu plus d'un an, Exotic Park à Lescar, s'attendait à tout sauf à une crise sanitaire majeure. Mais pour une première année complète d'exploitation, le nouveau parc à thème de Lescar, va faire mieux que prévu !

Ouvrir un parc d'animaux exotiques le 28 septembre 2019, dans un segment de niche, et devoir affronter une crise sanitaire majeure 6 mois après, vous le croyez ça ? C'est pourtant l'histoire de la première année d'existence d'Exoctic Park à Lescar. Pas de quoi freiner les ardeurs de Guillaume DARZACQ le directeur, qui va boucler cette année 2020, au-delà des prévisions les plus optimistes ! Alors qu'elle est la raison de ce succès ? La niche justement. Si les mammifères sont connus du grand public, les insectes, serpents, araignées, et phasmes (ces insectes qui rappellent des branches) sont rarement mis en valeur dans un même espace, et attirent les visiteurs comme un aimant.

Touristes, Locaux, ou les deux ?

Guillaume Darzacq est formel, Exotic Park doit sa performance en terme de fréquentation aux "locaux". Ils viennent des Landes, du Pays Basque, de la Bigorre et bien entendu du Béarn. Il a juste suffit de s'adapter pour préserver leur sécurité et celle des animaux en respectant les règles sanitaires et vétérinaires. De toute façon dit le jeune directeur : "s'adapter c'est survivre". Dont acte. Alors après cette année complète d'exploitation, riche d'évènements et de visiteurs plus nombreux que prévu, Guillaume Darzacq espère que 2021 amènera les touristes de France et d'ailleurs, qui feront les beaux jours d'Exotic Park, tout en conservant les "locaux".

