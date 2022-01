La Nouvelle éco : à Levroux, Alexandre Faulcon se lance dans la construction de tiny houses

Les tiny houses sont de plus en plus nombreuses en France (photo d'illustration)

“Je suis engagé avec mon épouse dans un mode de vie éco-responsable et je cherchais une activité qui ait du sens”, explique Alexandre Faulcon. Après dix années dans le bâtiment, il a quitté fin 2021 son emploi dans une entreprise spécialisée dans l’isolation thermique à Bourges pour se mettre à son compte.

Un atelier sur la zone de Bel-air à Levroux

Début mars, il ouvrira son atelier sur la zone industrielle de Bel-Air à Levroux sous l’enseigne Alpha tiny houses. Ces micro-maisons ont poussé comme des champignons aux États-Unis suite à la crise des subprimes. Le phénomène est apparu en France en 2014. Ces habitats minimalistes, qui visent à limiter l’impact du logement sur l’environnement, font de plus en plus d’adeptes.

Alexandre Faulcon travaille sur ce projet avec Élodie Charrier, architecte d’intérieur à Ardentes. Il propose deux types de prestations : une fabrication clé en main selon un cahier des charges défini avec le client à partir des trois modèles qu’il a conçus et une solution pour les auto-constructeurs en leur mettant un lieu et un hébergement à disposition. “Je veux aussi promouvoir le Berry par le biais de mon activité”, précise-t-il.

Le choix des matériaux

Les matériaux seront pour la plupart biosourcés ou issus des filières de recyclage. Alexandre Faulcon va notamment travailler avec une scierie à Méobecq certifiée PEFC (bois issu de forêts gérées durablement). Les plus grandes tiny Houses mesurent environ 7 mètres de long, 2,50 mètres de large et jusqu’à 4 mètres de hauteur. Leur coût oscille entre 40 000 et 70 000 euros.

Ces micro-maisons séduisent des particuliers mais aussi des propriétaires de campings. Alexandre Faulcon se tient dès à présent à la disposition des personnes souhaitant se renseigner. Son site internet, en cours de construction, devrait ouvrir prochainement.