La Nouvelle Éco : à Levroux, la production de crèmes solaires de Pharmaltitude est à l'arrêt

La fermeture des stations de ski se répercute sur l’activité d’une petite entreprise berrichonne, basée à Levroux. Pharmaltitude est en effet spécialisée dans la fabrication de crèmes solaires de haute protection tout particulièrement adaptées aux activités sportives en montagne. L’hiver, le rayonnement primaire et la polarisation peuvent y provoquer des brûlures si l’on n’y prend garde.

Une référence à l’altitude de l’Everest

C’est d’ailleurs les témoignages de pharmaciens se plaignant de ne pas avoir de produits suffisamment performants à proposer à leur clientèle qui avaient poussé Michèle Bosserelle, la fondatrice de Pharmaltitude, à se lancer dans l’aventure en 1969. Sa marque de crèmes solaires, 8882, est une référence à l’altitude à l’époque de l’Everest. Elles sont aussi adaptées à la pratique d’activités en mer comme le surf ou la voile.

En 1977, elle installe son laboratoire à Levroux. En 1998, elle cède son entreprise qu'elle reprend en mains quelques années plus tard en 2011. La marque 8882 retrouve alors un nouveau souffle. À plusieurs reprises, ses crèmes solaires sont sélectionnées par la commission médicale des Jeux olympiques d’hiver, ce qui leur confère une belle image de marque. La gamme, qui compte aujourd’hui, une douzaine de références, est vendue dans une centaine de pharmacies, presque toutes situées dans des stations de ski.

Un stock énorme sur les bras et plus de trésorerie

“L’activité était bien repartie jusqu’au mois de mars dernier”, témoigne Micheline Bosserelle. Le confinement a marqué un coup d’arrêt brutal des commandes. Et la situation perdure avec la fermeture des remontées mécaniques décidée par le gouvernement. “J'ai un stock énorme et plus de trésorerie”, précise-t-elle. La crise du Coronavirus a également eu pour conséquence de geler les nouveaux marchés qui avaient été trouvés au Maroc et en Tunisie.

Pas d’autre choix pour l’heure que de prendre son mal en patience. Avec sa collaboratrice chimiste, Micheline Bosserelle met à profit cette période pour se consacrer à la recherche et à la création de produits nouveaux, des crèmes bios et pour les enfants. Certains produits de la gamme ont également été retirés pour les améliorer. “Nous cherchons toujours à faire des choses différentes de nos concurrents, avec des molécules dont les propriétés peuvent être intéressantes. C’est avant tout une histoire de passion”, met-elle en avant.