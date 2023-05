La Nouvelle éco : à Levroux, une nouvelle ferme florale privilégie les circuits courts

Des bouquets pleins d'arômes et qui vont se conserver plus longtemps.

Jean-Baptiste Marsaud se souvient avoir subitement été “en manque de verdure” : “Je suis fils d’agriculteurs, j’ai grandi à la campagne en Vendée. Je n’avais jamais pris conscience que c’était dans mes tripes en fait et à un moment ça s’est manifesté quand j’avais beaucoup trop de travail et je me suis dit qu’il fallait vraiment que je parte à la campagne pour aller mieux.”

ⓘ Publicité

En 2019, ce responsable marketing quitte donc Paris où il avait créé une société de décoration et d’architecture d’intérieur. “J’ai un ami qui habite à la limite entre le Berry et la Sologne. J’ai cherché une maison pour venir y passer les week-ends et finalement je ne suis jamais reparti”, confie-t-il.

Un déclic lors d'une conversation

L’idée de cultiver des fleurs coupées lui est venue suite à une conversation avec une amie. “Aujourd’hui 85 % de ce qui est vendu chez les fleuristes est importé. Je n’avais pas pris conscience de ça avant”, reconnaît-il. Pratiquement disparue en France à la fin du XXe siècle, la production de fleurs en France a été relancée ces dernières années en écho au mouvement slow flower né aux États-Unis qui promeut des fleurs locales et de saison.

Le contexte y est favorable avec la hausse du prix des produits phytosanitaires, de l’énergie et du transport qui remet en cause le modèle actuel et dans le même temps une demande de plus en plus forte des consommateurs pour une production locale quitte à payer un peu plus cher. Sur 1,5 hectare, Jean-Baptiste Marsaud, qui est membre du collectif de la fleur française qui rassemble 200 acteurs (agriculteurs, horticulteurs et fleuristes), cultive en plein champ ou sous serre quelque 300 variétés de fleurs selon la saison, “dont de nombreuses variétés qui avaient été abandonnées car trop fragiles pour supporter de longs voyages”, précise-t-il.

Jean-Baptiste Marsaud s'inscrit dans une dynamique de relance de la fleur française. - Pétales

Depuis mars, il commerciale sa production auprès d’une quinzaine de fleuristes de l’Indre, du Cher et de l’Indre-et-Loire. Il fait également de la vente directe tous les samedis matins sur le marché de Châteauroux et ponctuellement sur d’autres marchés comme celui de Levroux.

“Ce qui est agréable, dit-il*, c’est de maîtriser toute la chaîne, du semis à la cueillette. Il y a des contraintes bien sûr mais c’est aussi et surtout beaucoup de plaisir*.".