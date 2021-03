La Nouvelle Éco : à Lignières, les courses hippiques reprennent mais à huis clos

Ce dimanche, s’est tenue la première réunion de la saison sur l’hippodrome de Lignières, à huis clos comme ce fut le cas six fois sur huit en 2020. “Notre volonté a été de maintenir les courses pour permettre aux professionnels de toucher leurs allocations et donc de continuer à vivre pour être là le jour où nous pourrons rouvrir au public”, explique Emmanuel Lagarde, président de la Société des courses hippiques de Lignières. De même, l’hippodrome accueille une à deux fois par semaine des séances d’entrainement.

Une grosse perte en 2020

Les hippodromes figurent sur la liste des établissements qui ne sont pas autorisés à accueillir du public mais uniquement les professionnels. Emmanuel Lagarde reconnaît que le respect des gestes barrière serait difficile dans la salle où se trouvent les guichets pour les paris. Cette situation entraîne un manque à gagner estimé entre 50 000 et 60 000 euros en 2020 : plus d’entrées payantes, plus de recettes à la buvette et plus de paris sur lesquels la société des courses hippiques touche un pourcentage.

L'hippodrome de Lignières est un des deux en Région Centre Val de Loire avec Chartres à être en catégorie 1. - Société des courses hippiques de Lignières

L'été dernier, l’hippodrome avait pu rouvrir deux fois mais sous certaines conditions : 5000 personnes maximum, boutique, buvette et restaurant panoramique fermé. Sur l’une de ces deux journées, l’affluence avait été faible en raison de la canicule. La Société des courses hippiques avait alors été à deux doigts du dépôt de bilan et n’a dû sa survie qu’à un gros chèque de 70 000 euros de la Fédération nationale des courses hippiques et au soutien de la communauté de communes du Pays Berry Saint-Amandois et de plusieurs communes alentour.

Une autre menace

Mais la crise sanitaire n’est pas la seule cause de difficultés, ce n’est même pas la première : depuis 2020, le PMU (Paris Mutuel Urbain) a en effet décidé de réduire le nombre de courses premium, notamment à Lignières. Or, ces courses, pour lesquelles on peut parier partout en France, sont les plus rentables pour la Société des courses hippiques de Lignières. Dans ce contexte, Emmanuel Lagarde s’interroge sur la capacité de cette vénérable institution à tenir sur le moyen terme. Mais il reste confiant : “J’espère que nous pourrons rouvrir au public mi-mai et retrouver une vie normale à l’été.”