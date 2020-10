La Nouvelle Eco - A Limoges, Gloo Concept invente la bonbonne géante de solution hydroalcoolique

C'est une spectaculaire reconversion et une idée de génie d'une entreprise de Limoges. La société Gloo Concept fabrique habituellement des grosses bonbonnes de boissons pour les grands événements. Elle a décidé de les transformer en distributeurs géants de solution hydroalcoolique.Malin.

C'est une spectaculaire "reconversion" et une idée de génie d'une entreprise de Limoges. La société Gloo Concept fabrique habituellement des grosses bonbonnes de boissons ou des brumisateurs géants installés lors de grands événements, et sur lesquels des annonceurs peuvent installer leurs marques. Mais bien sûr, en l'absence de grands concerts ou de grands matches depuis mars dernier, cette activité tourne au ralenti depuis le début de la crise. D'où l'idée de transformer ces bonbonnes en distributeurs géants de solution hydroalcoolique ! Un rebond créatif très bien vu de la part de cette PME installée à Limoges.

La "Gloo care" mesure 1 ,10 mètre - © Gloo Concept

Ce nouveau produit s'appelle la "Gloo Care". Avec ce système, "on peut faire au moins jusqu'à 15.000 pulvérisations sans changer de bidon" explique Sylvie Demarty, la Responsable du Développement commercial de la société. Il s'agit de bidons de 20 litres ou 22 litres, ils "contiennent de la solution hydroalcoolique bio fabriquée à Solignac par Solibio, mais on peut y mettre la solution qu'on veut".

Les clients potentiels ? Partout où il y a "du grand passage"

Précision importante : on parle bien là de "solution" et non de "gel hydroalccolique car il collerait dans les tuyaux". Le produit est actuellement en cours de finition. Qui pourrait en être client ? "Cela peut intéresser les grandes sociétés, où il y a de gros passages, les collèges, les lycées, le monde du sport, les collectivités, l'Armée, les aéroports, partout où il y a du grand passage", explique Sylvie Demarty.

C'est donc potentiellement un énorme marché qui s'ouvre, après un travail de quatre mois de mise au point de la machine. Et c'est le Limoges CSP qui va tester la Gloo Care en premier, samedi soir à Beaublanc, pour les 5000 spectateurs autorisés à venir voir les matches. "Et ensuite, nous serons ouverts à toutes les commandes" conclut Sylvie Demarty.