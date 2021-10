La Nouvelle Eco - A Limoges, Insilibio limite les expérimentations sur les animaux grâce au numérique

Dans la Nouvelle Eco, on s’intéresse ce matin à une start up de Limoges qui propose des alternatives aux tests sur les animaux, notamment pour les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Un créneau porteur pour Insilibio, qui travaille avec de grands groupes et des laboratoires internationaux.

La start up Limougeaude Insilibio utilise le numérique et les nouvelles technologies pour tester les molécules et limiter les tests sur les animaux dans la cosmétique et l'industrie pharmaceutique.

Créée en 2019 sur la technopole Ester, la start up Limougeaude Insilibio se projette sur une année 2022 très prometteuse, grâce à ses outils numériques pour tester les molécules de divers produits cosmétiques, pharmaceutiques ou agroalimentaires. Son offre permet de limiter les tests sur les animaux, avec des résultats parfois plus rapides et plus fiables. Elle séduit de plus en plus d'entreprises, notamment des groupes prestigieux se réjouit Maxime Jouaud, le PDG d'Insilibio.

Intérêt éthique et économique

La technique développée par Maxime Jouaud et son équipe ne permet pas de se passer totalement des expérimentations sur les animaux, mais elle permet de la limiter considérablement. "Plutôt que de tester des centaines de molécules sur plein d'animaux, on va vraiment centrer la recherche de nos clients et permettre de ne tester qu'une ou deux molécules et donc de diminuer drastiquement l'expérimentation traditionnelle." Une vraie plus value sur le plan éthique, d'autant que cela permet aussi de limiter les expérimentations sur "des cellules de type controversé, comme les cellules souches" précise le PDG.

C'est évidemment bon pour l'image des entreprises qui font appel à la start up, mais ce n'est pas la seule raison du succès d'Insilibio selon son patron. Dans certains cas, les tests numériques permettent d'obtenir des résultats plus facilement, plus rapidement et avec une plus grande précision. "Par exemple pour des molécules qui vont rentrer dans des tissus, on est capables d'être vraiment à l'échelle de l'atome et de visualiser ça, alors qu'expérimentalement c'est des choses qui sont très dures à obtenir et qui couteraient très cher. L'intérêt est donc aussi économique pour les clients.

Des clients dans le monde entier

Après un premier contrat signé en 2020 "avec un leader d'opinion", Insilibio a séduit d'autres gros clients. "On a signé avec les plus grands de l'industrie cosmétique et quelques énormes boites pharmaceutiques" indique Maxime Jouaud, tout en restant discret sur les noms. La start up intéresse aussi certains laboratoires académiques français et étrangers. "On travaille avec le CHU de Québec par exemple", précise le PDG d'Insilibio.

Limiter les tests sur les animaux est bon pour l'image de ces entreprises et ça fait indéniablement partie des raisons pour lesquelles Insilibio est sollicitée reconnaît son patron. Mais "généralement c'est la question scientifique qui prône, le besoin de répondre à une question bien spécifique qu'ils se posent depuis longtemps et pour laquelle ils ont déjà investit beaucoup d'argent."

Des embauches prévues

Selon les prévisions de la start up Limougeaude, l'avenir s'annonce radieux. "Le seul problème qu'on a maintenant de recruter, d'accélérer et de se stabiliser, donc vraiment des problèmes interessants pour nous" s'amuse Maxime Jouaud. L'équipe, qui compte actuellement quatre personnes, va ainsi s'étoffer et passer à six d'ici la fin de l'année. Insilibio envisage également quatre recrutements supplémentaires en 2022.