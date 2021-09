La nouvelle éco : à Limoges la plateforme Quezalim monte en puissance avec l'ouverture d'un Drive

A Limoges moins d'un an après son lancement la plateforme de vente en ligne de produits 100 % locaux passe à la vitesse supérieure. Elle a lancé au cours de l'été son propre Drive baptisé QuezaDrive. C'était une demande des clients et chez Quezalim on ne compte pas s'arrêter là.

Déjà 3000 visiteurs par mois sur le site de la plateforme Quezalim depuis son ouverture en octobre dernier. Et preuve que la plateforme qui propose des produits 100 % limousins marche bien c'est que son fondateur Frédéric Gascougnolle et son associé ont décidé d'ouvrir en juillet dernier un Drive baptisé Quezadrive en zone nord de Limoges. "On a fait évoluer Quezalim parce que nos clients nous ont demandé d'avoir une structure physique et du coup Quezalim va s'occuper davantage des services alors que Quezadrive est consacré uniquement à l'alimentaire" explique Frédéric Gascougnolle qui rappelle que la plateforme vend aussi des services en lien direct avec les partenaires que ce soit dans le secteur de la culture ou de la restauration.

Quezalim puis Quezadrive et bientôt...une boutique

Mais ce que tient à conserver la plateforme limougeaude c'est avant tout l'identité 100 % limousine avec des produits 100 % limousins. "Nous ce que l'on veut c'est mettre en avant un maximum d'acteurs locaux et pour l'alimentaire vendu en drive on travaille avec plus de 80 producteurs locaux pour aller chercher les bons produits de notre Limousin" précise aussi Frédéric Gascougnolle. Et c'est encore pour répondre aux demandes des clients qu'il envisage maintenant d'ouvrir une boutique. "ça va permettre d'avoir le choix d'aller sur internet ou de venir physiquement et là on est en train de transformer une partie du Drive en boutique" explique encore le fondateur de Quezalim.

La boutique qui abritera une épicerie de produits locaux et des articles de créateurs doit ouvrir fin novembre.