La Nouvelle Eco - A Limoges, la start up Laou accompagne les parisiens qui veulent s'installer en régions

De la recherche d'emploi à celle d'un logement, en passant par l'inscription des enfants à l'école, c'est une offre clé en main que propose la start up Laou, depuis quatre ans. Dès son lancement, l'entreprise basée à Limoges a surfé sur une forte envie de changement de certains cadres parisiens. Une tendance qui s'est encore accentuée avec la crise du Covid-19. Entretien avec Aurore Thibaud, co-fondatrices de la plateforme Laou, qui est également co-présidente de French Tech Limousin.

Un effet Covid-19 indéniable

En lançant leur entreprise en 2017, les co-fondatrices de Laou ont d'emblée parié sur le fait "qu'un certain nombre de franciliens en avaient marre de leur territoire et avaient peut-être envie d'un cadre de vie plus sympa, moins stressant" commente Aurore Thibaud. Une demande clairement amplifiée par la crise sanitaire, même si la start-up a du attendre un peu pour profiter de ces retombées. Dès le printemps 2020, "il y avait beaucoup plus de candidats qui voulaient partir, mais moins de recruteurs de l'autre côté. Maintenant c'est en train de s'harmoniser et on accompagne des candidats qui veulent quitter les grandes métropoles et des recruteurs qui sont ravis de pouvoir peu-être plus facilement attirer en régions."

Un effet d'aubaine espéré pour Limoges et Brive

Parmi les territoires demandés par les cadres qui veulent changer de vie, la Nouvelle-Aquitaine faisait déjà figure d'eldorado depuis longtemps, en particulier Bordeaux. C'est toujours le cas mais Aurore Thibaud constate aussi une évolution des recherches, davantage tournée vers les villes moyennes. "Une grande partie des candidats qui nous appellent ou s'inscrivent sur la plateforme demandent plutôt une qualité de vie dans une ville plus petite, ce qui va nécessairement profiter à Limoges ou à Brive" précise la co-fondatrice de Laou. Selon elle, "on a des candidats qui comprennent que quitter Paris pour aller à Bordeaux, finalement c'est un peu revivre la vie qu'on avait avant."

Il reste tout de même un travail de lobbying à faire pour que Limoges s'ancre pleinement dans les destinations très demandées, malgré son statut de deuxième ville de Nouvelle-Aquitaine, concède Aurore Thibaud. Elle croit toutefois pleinement au potentiel de sa ville d'origine et à la tendance durable de ces installations en régions. De quoi augurer d'un bel avenir pour son entreprise.