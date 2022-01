La nouvelle éco : à Limoges le nouveau magasin des madeleines Bijou séduit les clients

C'est déjà un succès pour le nouveau magasin des Madeleines Bijou à Limoges. L'entreprise basée à Saint-Yrieix-la-Perche a décidé il y a un mois de transférer son ancien magasin au Forum des bénédictins dans un espace beaucoup plus grand et fonctionnel. Un magasin qui a vu revenir d'anciens clients.

C'est le 6 décembre dernier, que le magasin des Madeleines Bijou a élu domicile au Forum des bénédictins à Limoges, pas très loin des anciens locaux devenus trop étroits et où il était surtout difficile de se garer. Et visiblement ce déménagement qui offre un espace plus grand et fonctionnel séduit la clientèle qui n'a plus de problème pour se garer et transporter les boîtes de madeleines.

Un magasin en libre service et propice à la flânerie

"Les clients sont contents et nous le disent au quotidien, ils apprécient l'espace de vente" explique avec satisfaction Anne Evène, la responsable du marketing et des boutiques des Madeleines Bijou. Des clients qui selon elle apprécient cet espace plus grand et propice à la flânerie mais surtout le parking. "Maintenant le magasin de Limoges est rentré dans le moule de nos trois autres boutiques puisque la vente se fait en libre service comme à Saint-Yrieix, Brive et Bordeaux avec des petits charriots d'inspiration coffres à jouets très ludiques" précise encore Anne Evène.

Le retour d'anciens clients en magasin

La vente se fait en libre-service avec des petits charriots à disposition - ©Madeleines Bijou

"Nous avons vu revenir d'anciens clients qui ne venaient plus depuis parfois trois ans à cause des problèmes de parking" explique aussi Anne Evène et une nouvelle clientèle a fait aussi son apparition selon elle. Les madeleines Bijou dont le siège est à Saint-Yrieix-la-Perche emploie aujourd'hui 170 salariés répartis entre le site de fabrication et les 4 boutiques. Une entreprise qui se porte trés bien malgré quelques problèmes d'approvisionnement dûs à la crise sanitaire. "Avec nos boutiques nous donnons le choix à nos clients d'aller en magasin ou de se faire livrer, nous avions aussi mis en place le click and collecte avant la pandémie mais depuis 2020 on constate un véritable engouement pour la commande en ligne et la livraison à domicile" précise encore Anne Evène. Aux Madeleines Bijou les livraisons représentent 75 % du chiffre d'affaire.