La nouvelle éco : à Limoges l'agence immobilière de Bastien Delage tourne au ralenti

Bastien Delage relativise : "on n'est pas dans les activités les plus touchées". Pourtant le patron de l'agence immobilière qui porte son nom à Limoges reconnaît que l'impossibilité de faire visiter un bien empêche tout bonnement de le vendre. Car même si celles-ci se développent, il ne croit pas vraiment à l'intérêt des visites virtuelles. "La visite physique est à mon sens obligatoire pour s'engager sur une acquisition immobilière". Alors en attendant mieux il propose au moins aux candidats à l'acquisition de faire une première sélection de biens disponibles via notamment des dossiers photos. Sans conclure de vente donc.

Etre prêt à repartir

Une manière toutefois de préparer le déconfinement pour lui. "Dès qu'on aura la possibilité de refaire des visites on sera dans les starting blocks". D'autant précise l'agent immobilier limougeaud qu"on a la chance d'avoir une activité qui peut faire un peu plus de chiffre d'affaires quand on sera déconfinés. On pourra vendre plus de maisons, plus d'appartements, à partir du moment où on aura le droit de retravailler normalement." Bastien Delage mise donc, si le confinement certes ne s'éternise pas, sur un rattrapage d'une bonne partie de la baisse actuelle de son chiffre d'affaires.

Plus de biens à vendre

D'autant que l'agent s'attend à avoir plus de biens en vente à ce moment-là. "On était dans un marché en manque de biens, explique-t-il. Aujourd'hui on peut rentrer quelques produits nouveaux, ce qui va nous permettre de les ajouter à la sélection des acquéreurs". Et s'il y a plus de choix, le marché n'en redémarrera que plus vite garantit Bastien Delage.