La Nouvelle Eco - A Limoges, Sanodev invente un robot de désinfection écolo

La Région Nouvelle-Aquitaine vient d'accorder près de 150.000 euros à une entreprise innovante de Limoges, Sanodev, spécialisée dans la désinfection, et qui a pour spécialité de mettre au point des techniques de décontamination écologiques. En l'occurrence, elle vient de mettre au point un "robot de désinfection par lumière pulsée". "Il s'agit d'un système automatisé, un robot totalement autonome, et on met au-dessus de la base robotisée un dispositif de lumière pulsée, qui va venir décontaminer et désinfecter tout un tas de surfaces et d'objets" explique Nicolas Picard, le Directeur Général de Sanodev. "Et le système permet de le faire de manière très rapide par rapport à des technologies conventionnelles comme les ultra-violets statiques, par exemple".

Le traitement par lumière pulsée repose sur l’émission d’une lumière polychromatique, par flashs, qui permet la suppression des micro-organismes pathogènes et des résidus phytosanitaires ou médicamenteux. Un process de décontamination propre, en quelque sorte, évidemment sans produit chimique, "l'ADN de Sanodev" poursuit Nicolas Picard, car l'entreprise est en effet spécialisée dans la désinfection par des "principes physiques", comme le laser, le plasma, les ultra-violets, ou encore donc, la lumière pulsée.

Un gigantesque marché potentiel

C'est un marché très important "mais aussi _très concurrentiel_, où il faut assurer sa légitimité, par une rigueur scientifique, par une rigueur dans nos essais, pour montrer à nos clients notre sérieux et notre savoir-faire" explique le Directeur Général. Les domaines d'application sont extrêmement variés, "cela peut aller de grandes surfaces de supermarchés, des entrepôts logistiques, des transports en commun, des lieux publics avec des fréquences de passages importantes", poursuit-il.

Nos technologies sont une des alternatives pour un monde moins carboné et moins impactant sur la biodiversité

Sanodev développe en parallèle des "scannettes à main", conçues sur le même principe mais pour des surfaces plus réduites, "des postes de travail, le bureau, des espaces d'accueil où il y a des passages importants de personnes, et donc un opérateur vient balayer la surface avec une lumière pour la désinfecter". L'an passé, Sanodev avait notamment lancé les "LP-Box", des fours de décontamination à la lumière pulsée pour désinfecter les objets du quotidien du Covid-19 et autres microbes.

A Lire aussi - Sanodev, l'entreprise limougeaude de désinfection est en pleine effervescence depuis la crise sanitaire

D'une manière générale, explique enfin le Directeur Général de Sanodev, "les problématiques sanitaires ont changé dans l'esprit de nos concitoyens, et l'approche ne sera plus la même. Nos technologies physiques, sans chimie, sont une des alternatives pour un monde moins carboné et moins impactant sur la biodiversité", conclut Nicolas Picard.

Ce projet a été retenu dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt Flash Recherche et Innovation Covid, lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine en mai 2020. L'aide à l'innovation octroyée par la Région va notamment permettre à Sanodev de créer cinq emplois supplémentaires.

> Tout savoir sur Sanodev : sanodev.com