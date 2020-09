La nouvelle éco : à Limoges, Saveurs Fermières étend son réseau de maraîchers pour répondre à la demande

A Limoges, après 17 ans d'existence, la coopérative Saveurs Fermières poursuit son développement, portée par l'attrait des consommateurs pour le "manger local". Elle renforce son réseau de producteurs avec l'arrivée de trois nouveaux maraîchers qui cultivent des légumes bio dans les environs de Limoges et, désormais, 11 producteurs fournissent la coopérative limougeaude. Preuve que le succès des circuits courts, décuplé durant le confinement, est toujours d'actualité.

"Le consommer local se porte bien" confirme Ghislain Trigueros, le directeur de Saveurs Fermières, qui analyse : "les comportements ont changé pendant et après le confinement. Les clients viennent moins souvent mais achètent beaucoup plus. Certes, l'intérêt pour les produits locaux observé pendant le confinement s'est un refroidi depuis, mais on a toujours de nouveaux clients".

Des difficultés pour trouver des producteurs supplémentaires

Le gérant de la coopérative se montre donc confiant pour les mois et les années qui viennent : selon lui, la demande devrait rester croissante. Il est plus inquiet, en revanche, concernant la production, face à une diminution du nombre de paysans et de maraîchers. "Il y a 50 ans, Limoges était entourée de fermes maraîchères mais ce n'est plus le cas et les projets d'installation sont très longs" déplore Ghislain Trigueros qui a rencontré des difficultés pour trouver des producteurs. Mais l'optimisme germe tout de même : "si la demande est là, les producteurs s'installeront sans problème" !