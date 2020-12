La Nouvelle Eco - A Limoges, Team Bakery a développé une application pour faciliter le télétravail

Face à la crise sanitaire, l'entreprise Limougeaude Team Bakery a adapté son activité et développé un nouveau produit. En plus de ses "box" thématiques, proposées aux entreprises qui veulent améliorer leur management, la jeune société a développé une application pour faciliter le télétravail.

Lancée il y a trois ans à Limoges, la société Team Bakery connaît actuellement un bel essor, grâce à un produit développé durant le confinement. Il s'agit d'une application dédiée au télétravail, afin de permettre aux entreprises de mieux gérer leurs équipes à distance. L'objectif affiché est de limiter les pertes de temps et le gaspillage d'énergie, tout en préservant la vie personnelle des salariés.

Une innovation accélérée par le confinement

Cette application baptisée "Le journal" était déjà en cours de développement par les deux co-fondateurs de Team Bakery lorsque le premier confinement est arrivé. A l'époque ce n'était pas forcément une priorité précise Baptiste Benezet, l'un des associés, mais la crise sanitaire a totalement rebattu les cartes.

Avec le confinement, Team Bakery a temporairement stopé la vente des "box" dédiées au management, pour se réorienter sur l'accompagnement du télétravail. - © Team Bakery

"A la base on envoie des box physiques aux managers, pour les aider à organiser des ateliers avec leurs collègues. Forcément avec le confinement on a arrêté puisque nos clients n'étaient plus au bureau, donc ça ne servait pas à grand chose." Le développement du nouvel outil dédié au télétravail s'est donc accéléré et il rencontre déjà un franc succès.

Management et bien-être des salariés

Ce que les équipes viennent chercher dans "Le Journal", selon Baptiste Benezet, c'est un outil qui leur permet à la fois de prendre du recul et de se focaliser sur l'essentiel et les priorités de l'entreprise, sans se perdre dans la masse d'informations qui affluent lors des interminables réunions en visio-conférence. Le but est aussi de prendre le temps de savoir comment vont les salariés et de tenter de les préserver du rythme effréné souvent subit par ceux qui travaillent à distance.

"Le bouche-à-oreille commence à bien fonctionner"

Au-delà des grandes entreprises qui travaillaient déjà avec Team Bakery, comme Legrand, seule société du Limousin côtée au CAC 40, ou encore le groupe automobile Renault, d'autres clients se sont manifestés ces derniers mois. Un bouche-à-oreille prometteur pour Baptiste Benezet, convaincu que ce service a de très beaux jours devant lui, face à l'évolution des besoins des entreprises.

"C'est dommage qu'on ait attendu d'avoir ce type de crise sanitaire pour accélérer les choses, mais on remarque une forte attente des équipes pour développer ces questions de management à distance et gagner en conditions de travail et conditions de vie." Le jeune patron estime ainsi que ce n'est pas qu'un effet passager et il se montre plutôt serein pour l'avenir de son entreprise.