La Nouvelle Éco : à Langé, Alain Duchesne a ouvert une épicerie en plein reconfinement

Alain Duchesne a exercé plusieurs métiers dans sa vie. Depuis 2007, il vendait des produits régionaux sur les marchés autour de Carhaix en Bretagne. Invité par des amis, Alain Duchesne a découvert la région il y a quelques mois et il s'est installé à Langé près de Levroux pour démarrer, à 55 ans, une nouvelle activité.

Confiné en Bretagne

En février 2020, il a acheté au lieu-dit Entraigues une maison et a eu l’idée de créer une épicerie dans des locaux séparés qui faisaient partie de la propriété. “J’ai signé l’acte de vente à Bourges. J’avais prévu de déménager et de faire des travaux au printemps pour une ouverture en juin, mais je me suis retrouvé confiné en Bretagne jusqu’au mois de mai”, raconte-t-il.

Située en face d’une boulangerie, “La Petite boutique” a finalement ouvert le 27 novembre en plein reconfinement. Alain Duchesne y accueille les clients du lundi au vendredi (sauf le mercredi), le samedi et le dimanche matin. Dans ses 35 m2, il propose des produits de première nécessité : produits d’hygiène et d’entretien et, bien sûr, produits alimentaires : fruits et légumes (qui viennent pour la plupart d’une coopérative dans le Loir-et-Cher), conserves, viande, crèmerie, pizzas fraîches... Deux producteurs brennous, l’un de volailles, l’autre de porcs, font depuis peu un dépôt chez lui. Il fait également dépôt de pain le lundi, jour de fermeture de la boulangerie.

Un nouveau service apprécié

“Les gens du coin étaient impatients que j’ouvre”, note Alain Duchesne. Les habitants de cette commune de 300 habitants sont très contents de ce nouveau service de proximité, de même que ceux de la commune voisine de Géhée qui n’en dispose pas. On vient chez lui occasionnellement pour du dépannage mais Alain Duchesne a aussi une clientèle régulière qui revient chaque semaine, notamment des personnes âgées qui étaient obligées jusqu’ici de se faire accompagner en voiture pour aller faire leurs courses.

Il est en train d’ouvrir un mur sur une autre pièce, ce qui va lui permettre de s’agrandir son local de 20 m2. Et avec l’arrivée des beaux jours, il projette d’installer dehors une rôtisserie. Il a également en tête que le Tour de France passera non loin d’ici le 1er juillet prochain.