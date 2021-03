La nouvelle éco : à Liverdun, un confiseur-chocolatier invente la madeleine d'amour

C'était juste pour ne pas gâcher le sucre qu'il lui restait après la fabrication de pommes d'amour. Pascal Perrin, gérant de la Confiserie-Chocolaterie Brebion à Liverdun (Meurthe-et-Moselle), a l'idée d'y tremper les madeleines qui font la renommée de sa commune. "Sans être certain du résultat du sucre sur du biscuit", confie-t-il. Et puis ? "Et puis top d'un coup, ça a tout de suite été un succès fou !"

C'est ainsi que naît la madeleine d'amour, petite sœur au ventre arrondi de la pomme d'amour. Création de l'entreprise historique Brebion, créée au lendemain de la guerre (1947) et qui est l'un des premiers fournisseurs de sucettes enroulées pour les foires, fêtes foraines et parcs d'attraction. Une production qui a pris un coup avec la crise sanitaire.

"On devient plus créatifs"

"Toutes les foires de France ont été annulées", explique Pascal Perrin. "On fabrique habituellement entre 60 et 80 tonnes de sucettes par an, on a perdu 80% du chiffre d'affaires." Recours au chômage partiel (il reste 5 salariés aujourd'hui), au Prêt garanti par l'Etat : aujourd'hui, la confiserie tient aussi grâce à sa boutique ouverte en fin d'année 2020.

"A cause du covid, on a développé plein d'autres produits qui rencontrent du succès", note Pascal Perrin. "C'est l'avantage dans les périodes plus difficiles, on devient plus créatifs." En témoigne cette dernière trouvaille tout de rouge vêtue. "On est en rupture de stocks tous les jours. On fait entre 200 et 250 madeleines d'amour au quotidien." Pascal Perrin imagine déjà une nouvelle création, déclinée en sucre jaune : une madeleine d'amour à la mirabelle.

