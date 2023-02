La Nouvelle éco : à Lourdoueix-Saint-Michel, l’ancien collège privé est devenu un gîte de groupe

Depuis quelques mois l’ancien collège privé de Lourdoueix-Saint-Michel reprend vie. Une partie des bâtiments a été transformée en un gîte dédié à l’accueil de groupes. Le projet a été porté par la communauté de communes de la Marche berrichonne. “Notre souhait, c’était de pas laisser à l’abandon un bâtiment aussi important”, explique son président Pascal Courtaud.

Un établissement renommé

Ouvert en 1864, cet établissement a accueilli des jeunes de la France entière. Il a fermé en 1985 pour des raisons de vétusté. Enfant du pays et auteure régionale, Jeanine Berducat en a retracé l’histoire dans un livre, Le Collège de Lourdoueix-Saint-Michel, une institution remarquable.

Le projet de gîte est né du constat d’un déficit d’hébergements dans ce secteur très touristique à la limite entre l’Indre et la Creuse avec la proximité du lac d’Éguzon, de Fresselines et de la vallée des peintres. La communauté de communes a investi 1,2 million d’euros dans ce projet qui a bénéficié d’une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % et d’une subvention de 80 000 euros du Département.

35 couchages

Le gîte dispose de 35 lits répartis en 14 chambres, dont une pour les personnes à mobilité réduite. Ont également été aménagés un espace détente et une grande salle pour les petits déjeuners. Le gîte a ouvert en juillet dernier. Il peut être loué dans son ensemble ou pour moitié.

“Nous avons encore peu communiqué, ce que nous allons faire maintenant. Néanmoins, le bouche à oreille a bien fonctionné, se réjouit Pascal Courtaud. Nous avons eu des réservations pour des mariages, des cousinades, des repas de fin d’année. Le gîte a également été utilisé par des saisonniers venus ramasser les pommes à Nouzerolles.”

La chapelle a, elle, été transformée en salle d’exposition et des projets sont à l’étude pour réaménager les autres bâtiments de l’ancien collège.