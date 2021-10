La Nouvelle Éco : à Lourouer-Saint-Laurent, l’application Ocourant2tout a vu le jour

C’est lors de ses déplacements professionnels à travers la France comme animateur commercial que Thierry Franco a eu l’idée d’une application recensant une offre de proximité : hébergements, restaurants, commerces, événements... “Quand on se rend dans un lieu que l’on ne connaît pas, on peut facilement passer à côté de certaines choses”, souligne-t-il. Si les grandes enseignes sont facilement repérables, il n’en va pas de même des commerçants indépendants.

Depuis deux ans, Thierry Franco a développé une application, dénommée Ocourant2touT, avec l’aide de son gendre, Jean-Christophe Bonnet. Domicilié à Lourouer-Saint-Laurent, La Châtre a naturellement été sa première cible avec l’objectif de l’étendre progressivement à toute la France.

Des notifications ciblées

Pour être présent sur cette application, les commerçants doivent souscrire un abonnement de 40 euros à l’année qui leur offre une visibilité sous la forme d’une fiche avec des liens vers leur site internet et leurs pages sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi la possibilité d’envoyer des notifications sur des offres ou des promotions dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres à la ronde en sachant très exactement combien d’utilisateurs de l’application se trouvent dans cette zone.

Les collectivités ont, elles, la possibilité d’envoyer gratuitement des messages d’urgence. Les associations peuvent également y annoncer leurs manifestations selon certaines conditions. L’appli reprend également Géo’DAE, la base nationale des défibrillateurs. D’autres services sont envisagés par la suite comme les collectes de sang et les pharmacies de garde. De son côté, l’utilisateur peut télécharger gratuitement l’application et sélectionner les notifications qu'il va recevoir en fonction de ses centres d’intérêt.

Si la crise a permis à Thierry Franco de peaufiner son projet, il lui a été plus difficile de le présenter aux commerçants et aux élus durant cette période. Épaulé par un développeur et par un community manager en alternance, il entend désormais passer à la vitesse supérieure en recrutant dans un proche avenir des commerciaux afin de démarcher des commerces.