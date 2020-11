La nouvelle éco : à Louviers, un catalogue de Noël des commerces de proximité édité par la mairie

Ce catalogue de Noël, gratuit et accessible à tous, en version papier et en version numérique proposera une sélection d'articles pour les fêtes de fin d'année ainsi qu'une présentation des commerces de Louviers. "Ça concerne autant les commerces ouverts que les commerces fermés pendant le confinement" détaille le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud, à l'origine de l'initiative, en partenariat avec l'association Louviers Shopping.

Tout est pris en charge financièrement par la Ville, ça ne coûtera rien aux commerçants - François-Xavier Priollaud

"Une initiative très concrète pour soutenir le commerce de proximité" explique François-Xavier Priollaud, le maire de Louviers Copier

Les commerçants et artisans de Louviers qui veulent figurer dans ce catalogue ont jusqu'au mardi 10 novembre pour se manifester. Un numéro unique 02.32.09.58.78 est mis en place par la municipalité. L'avantage avec ce catalogue local, c'est qu'"il fera autant de pages qu'il faudra, plus il sera volumineux, plus ça voudra dire qu'il y a un commerce très dynamique à Louviers" assure François-Xavier Priollaud, qui demandera comme cadeau pour Noël "le retour à une vie normale et un vaccin contre le Covid".