La Nouvelle éco : à Luant, Delphine Daumain a créé chez elle une pension pour chats

Depuis mi-juillet, Delphine Daumain accueille des chats le temps de l’absence de leurs propriétaires dans la pension qu’elle a aménagée avec l’aide de son mari et de ses enfants.

“J’ai deux chats. L’été 2021, j’ai eu du mal à trouver une pension qui ne soit pas complète où les placer le temps des vacances. C’est ainsi que l’idée m’est venue”, raconte Delphine Daumain, 46 ans. Le projet de L'épopée féline aura mis un an à voir le jour. “Les règles sanitaires sont très strictes”, souligne-t-elle.

Titulaire d’une attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (Acaced), elle accueille depuis mi-juillet ses petits pensionnaires dans un refuge en bois de 54 m2 isolé et climatisé. Elle a bénéficié d’un prêt d’honneur de l'association Initiative Brenne de 8000 euros pour un investissement total de 30 000 euros.

Neuf boxes dont deux un peu plus grands pour pouvoir héberger plusieurs animaux d’une même famille y ont été aménagés, ainsi qu’un espace extérieur fermé de 15 m2. “Les chats sont des animaux qui ont du caractère, ils ont besoin de trouver leur place”, témoigne Delphine Daumain.

On lui confie ses animaux de compagnie le temps d’un week-end, de quelques jours de vacances ou lors d’une hospitalisation. Les propriétaires viennent du département mais aussi du Cher et de l’Indre-et-Loire. La proximité avec l’A20 est un plus.

Delphine Daumain a installé son bureau au sein de sa pension afin de concilier son activité de consultante pour une entreprise de télécom pour laquelle elle était auparavant salariée, et la surveillance de ses petits protégés. “Mon but est que la pension féline devienne mon activité principale et pourquoi pas ma seule activité à l’avenir”, dit-elle.