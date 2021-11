La Nouvelle Éco : à Luant, l’Auberge du père Jean va devenir un salon de coiffure

Au seul nom de l’Auberge du père Jean à Luant, bien des souvenirs remontent à la surface chez nombre d’Indriens. Durant trente ans, de 1964 à 1994, Jean Moysan et son épouse Thérèse ont été à la tête de cet établissement qui était réputé pour ses côtes de bœuf et ses cuisses de grenouille de Brenne. C'était aussi un lieu où l’on venait faire la fête le samedi soir.

Plusieurs propriétaires se sont ensuite succédé. L’établissement était géré depuis 2008 par Valérie et Fred Meunier. Victime de la crise du Covid qui a entraîné sa fermeture pendant de longs mois, le couple a fini par jeter l’éponge en mai dernier et est reparti en Savoie.

Rachetée en septembre

En septembre, le bâtiment qui donne sur la place du village et dont l’existence est attestée depuis le XVIIe siècle a été racheté par Sébastien Guérineau et Élodie Mançois. Ce jeune couple de Luant a aussitôt engagé de lourds travaux qui étaient nécessaires. Mais pas question pour eux de rouvrir le restaurant.

Coiffeuse salariée depuis dix ans, Élodie Mançois a pour projet de se mettre à son compte en ouvrant un salon de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Son local occupera une partie de la devanture de l’ancienne auberge. L’ouverture est prévue mi-décembre avant les fêtes de fin d’année.

Dans un second temps, le couple va faire du reste du bâtiment son habitation principale. Ils ont également le projet d’y ouvrir puis d’ici deux à trois ans des chambres d’hôtes. “On se sent bien à Luant et on espère que cela contribuera à redynamiser le bourg”, explique Sébastien Guérineau, qui est conducteur de travaux dans le bâtiment.