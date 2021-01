La Nouvelle éco : À Lunel, il recycle des bouteilles en plastique pour en faire des lunettes

L'entreprise ÉIO utilise les déchets plastiques collectés dans les cours d'eau et rivières du département de l'Hérault pour leur donner une seconde vie, sous forme de monture pour lunettes de soleil. Depuis le mois de novembre 2020, la société, implantée à Lunel, a fabriqué une centaine de paires.

L'entreprise travaille avec l'établissement public territorial des bassins de l’Orb et du Libron. C'est elle qui collecte les déchets. "On trouve de tout, détaille Quentin Passet, fondateur d'ÉIO. Des pneus, des extincteurs, des morceaux de frigo... Pour ce qui est du plastique, on déniche des morceaux de mobiliers de jardin ou encore des bâches agricoles."

Une bouteille en plastique pour une monture de lunette

À la réception de ces déchets, le chimiste commence un méticuleux travail de tri. "Il existe différents plastiques, et tous n'ont pas les mêmes propriétés, indique Quentin Passet. Il ne faut pas les mélanger, sinon leur qualité se détériore et le matériau casse." Le jeune homme sélectionne des plastiques souples, à l’œil nu, comme ceux utilisés pour fabriquer des bouteilles d'eau ou des kayaks.

"Je ne peux pas utiliser des plastiques plus rigides car je n'ai pas encore le matériel adéquat, explicite l'entrepreneur de 28 ans. Mais j'espère bientôt en acquérir!" À ces plastiques collectés, Quentin Passet ajoute une autre matière, achetée auprès d'un recycleur, pour créer des produits plus résistants.

On croit que le plastique, c'est nécessairement mal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend de la manière dont on l'utilise - Quentin Passet, fondateur de l'entreprise ÉIO.

À travers cette activité, Quentin Passet veut lutter contre la pollution plastique, dans les océans et dans l'environnement en général. "Certains disent : oui, mais tu continues de créer des produits en plastique. Mais l'idée, c'est de créer des objets qui ne retournent pas ensuite dans la nature." L'entrepreneur a développé des lunettes qu'il souhaite atemporelles, pour ne pas qu'elles souffrent des effets de mode.

Depuis le début de son activité, Quentin Passet a trié 600 kilos de déchets plastique. - ÉIO

Il a aussi lancé un service qui permet de renvoyer la paire à l'entreprise, si le client n'en veut plus, de façon à ce qu'elle soit recycler. "Et puis, contrairement à un emballage plastique, je ne pense pas qu'on laisserait une paire de lunettes dans la nature, rit Quentin Passet. C'est un objet de valeur auquel les gens tiennent."

Depuis le début de son activité, Quentin Passet a trié 600 kilos de déchets plastiques. 25% d'entre eux ont été utilisés pour fabriquer des lunettes. "J'ai beaucoup plus de matières premières que ce dont j'ai besoin, note le jeune homme. Alors il y a deux solutions : soit je réalise davantage de montures, soit je crée d'autres objets." L'entrepreneur penche plutôt pour le seconde option...