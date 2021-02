La nouvelle éco : à Lunéville, la Lorraine sera formidable en 2021

"La Lorraine est formidable", version 2021, a désormais une date. L'événement qui célèbre la région depuis 2012 est programmé au château de Lunéville les 28 et 29 août prochains et ce, malgré la crise sanitaire, qui rend très difficile tous les rassemblements.

Un événement annoncé de longue date autant pour fixer le rendez-vous que pour se donner du courage selon Jean-Claude Dehaut, l'un des organisateurs avec Jérôme Prod'homme, animateur à France Bleu Sud Lorraine :

"C'est une façon de se donner du courage mais on a la ferme intention d'organiser cette manifestation. On est très confiants, on pense que le vaccin va faire son effet et que tout le monde aura envie de sortir."

D'ici au mois d'août, il faudra organiser tout en gardant un oeil sur la situation sanitaire pour s'adapter aux règles édictées par les services de l'Etat.

Les productions locales à l'honneur

Une manifestation qui met en valeur ceux qui font la Lorraine. Avec la crise sanitaire, vous avez été nombreux à vous tourner vers les producteurs locaux. De quoi confirmer Jean-Claude Dehaut qu'il était dans le vrai avec "La Lorraine est formidable" :

"C'est certain. Il y a une vraie volonté d'une consommation locale. Ca va dans notre sens. Sincèrement, on ne pensait pas qu'il y aurait une telle demande quand on a commencé en 2012. On a toujours travaillé dans ce sens-là sans savoir que la situation sanitaire allait l'amplifier. "

