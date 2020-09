La nouvelle éco : à Lunéville, la marque Polskin prend soin de la peau des hommes

Après un an de travail, Emmanuelle Bina, l'une des deux fondatrices de Polskin tient enfin entre ses mains leur premier produit, une crème pour le visage : "C'est un flacon 100% recyclable, une étiquette assez simple, on a voulu avoir un style très épuré, avec un récapitulatif derrière qui mentionne qu'il y a juste de l'huile de jojoba, de l'aloe vera et du zinc."

Un produit à 96% naturel : il n'y a pas d'alcool, ni de paraben et aucun perturbateur endocrinien. Une formule élaborée par Fabienne Polinski, la mère d'Emmanuelle, pour répondre spécifiquement aux besoins des hommes. "La peau des hommes n'est pas la même que celle des femmes. D'ailleur, mon mari avait beaucoup de problèmes de peau, raconte la co-fondatrice. Au début je lui conseillais des crèmes pour femme et je me suis rendue compte qu'il fallait utiliser des produits spécifiques pour la peau des hommes, qui est plus grasse."

La docteure en esthétique voulait créer ce produit depuis longtemps. Elle s'est lancée grâce à sa fille, qui après un master en finance d'entreprise, a le goût de l'entrepreneuriat. Une relation mère-fille qui fonctionne. "On se donne des conseils mais c'est vraiment dans une bonne ambiance, confie Emmanuelle Bina. Et puis qui de mieux que ma mère pour me connaître ?"

Les deux habitantes de Lunéville ont décidé de travailler avec une entreprise locale, l'usine Lorcos, spécialisée dans les cosmétiques. Trois salariés ont été mobilisés pendant un an sur l'élaboration du premier produit Polskin. "Ça nous a vraiment permis d'élever nos compétences, explique Johann Vautier, chef de projet chez Lorcos. Et puis c'est sympathique de pouvoir soutenir une jeune entreprise, qui se trouve en plus à quelques centaines de mètres du lieu de production."

Deux semaines après le lancement du site de e-commerce, le 20 juillet dernier, Polskin affichait déjà 50 produits vendus. "Pendant le confinement, les gens ont compris qu'on peut avoir le temps de prendre soin de soi. J'ai par exemple des amis qui ont pris le temps de s'appliquer un masque, alors qu'ils ne l'avaient jamais fait avant, raconte Emmanuelle Bina. Ils ont adoré. Beaucoup de gens se sont rendus compte que ce n'était pas si compliqué et qu'après on se sent bien, on se sent beau." L'entreprise prévoit d'embaucher prochainement leur ancien stagiaire, pour compléter l'équipe.

Les fondatrices se penchent déjà sur le prochain produit : un gel nettoyant, toujours pour hommes. Elles espèrent le sortir d'ici la fin de l'année.

