La nouvelle éco : à Lunéville, Lorcos surfe sur la vague du gel hydroalcoolique

Des cosmétiques au gel hydroalcoolique, il n'y a qu'un pas à Lorcos, à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle. L'entreprise qui fabrique habituellement des cosmétiques pour des marques, comme du savon solide ou liquide, produit désormais du gel hydroalcoolique.

Une production adaptée pour le gel hydroalcoolique

Une production commencée pendant le confinement et destinée initialement aux collectivités publiques et aux écoles.

Produire du gel hydroalcoolique, c'est nouveau chez Lorcos, Vincent Betcher est responsable laboratoire et qualité : " A l'origine on avait la capacité mais pas la possibilité de fabriquer. Cela demande des compétences qu'on avait pas avant. Lorsque la crise est arrivée on a travaillé sur des machines, on a travaillé sur les procédés pour pouvoir proposer du gel hydroalcoolique. "

Répondre aux demandes du marché

Pour Lorcos l'objectif n'est pas de miser à 100% sur le gel hydroalcoolique. Selon Vincent Betcher, l'entreprise ne cherche pas à atteindre les limites de production mais à répondre aux demandes du marché.

Un marché qui est pour le moment demandeur, à en croire Johan Vautrin, chef de projet et commerce France " L'objectif est de continuer à vendre ce produit, pour le moment on a réalisé 20 tonnes ".

On devrait réussir à combler le retard

Cette production de gel hydroalcoolique, n'est pas la production majoritaire de l'entreprise " On est sur quelques dizaines de milliers d'euros pour un chiffre d'affaire d'une dizaine de millions d'euros, ça reste des volumes raisonnables. A priori à la fin de l'année on devrait avoir réussi à combler le retard et donc compenser les pertes liées à ces deux semaines de fabrication et d'absence de facturation. Ce devrait être une année blanche."

Une année blanche mais qui ne devrait pas stopper la progression de Lorcos, qui embauche régulièrement ces dernières années, et qui devrait encore embaucher.

