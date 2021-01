La nouvelle éco : à Lure, une restauratrice installe un distributeur de plats à emporter

Le distributeur de repas a été installé à l'entrée de son restaurant, toujours fermé en raison de la crise sanitaire. "Avec le couvre-feu, la vente à emporter ne nous permet pas forcément de répondre à la demande de plus en plus grandissante des gens d'avoir des repas à la sortie du bureau, à 16h ou 17h", explique Vanessa Simon-Vermot, la patronne du restaurant "A la Fondante" à Lure.

"Par exemple le Monsieur qui part très tôt le matin et qui n'a pas envie de manger un sandwich le midi, il passe devant le restaurant, il s'arrête, et il a un un vrai plat cuisiné maison avec des produits locaux, et au vu des commentaires que j'ai déjà eu, je pense que c'était largement attendu". Objectif : toucher des gens qui ont des horaires décalés avec ce couvre-feu, mais la restauratrice espère que "ce service complémentaire pourra rester dans la durée".

Le distributeur comprend 40 casiers différents, le client peut choisir un menu plat-dessert ou entrée-plat, ou simplement un produit à l'unité. "Les plats sont dans des barquettes en plastique 100% recyclable et peuvent se passer micro-onde", précise la restauratrice. Le système fonctionne 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

J'essaye de m'adapter au maximum

Depuis le mois de mars, les professionnels du secteur doivent sans cesse se réinventer. "Psychologiquement c'est un peu épuisant... moi je n'ai pas ouvert un restaurant pour avoir un distributeur ou servir un client entre deux fenêtres ou deux portes, donc c'est vrai que c'est compliqué... on enlève la convivialité de notre métier", explique-t-elle. "Mon métier c'est vraiment ma passion, je ne me vois pas faire autre chose, donc j'essaye de m'adapter au maximum".

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17.

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?