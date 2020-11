La nouvelle éco : à Mably, des chaussettes vintage, françaises... et ludiques

C'est un classique des cadeaux de fin d'année : les chaussettes ! Un classique made in France et qui remet au goût du jour les modèles que portait le tennisman John McEnroe avec l'entreprise Marchillsocks basée à Mably.

Les chaussettes ne sont peut-être pas considérées comme un produit essentiel en cette période... quoi que. "On en met tous les jours !", note Léo Billet-Simon, le fondateur de Marchillsocks. L'entreprise basée à Mably (Loire) conçoit des chaussettes pour adultes et enfants en reprenant les codes des modèles de sport des années 70. Et ces chaussettes vintage sont produites en France, Léo Billet-Simon y tient. "La chaîne de fabrication commence directement autour de Roanne, à Mably, où je crée le design et le packaging des chaussettes, et après la fabrication se fait à Limoges, donc à deux heures et demi de chez nous", explique cet ancien ostéopathe qui s'est reconverti il y a plusieurs mois.

La nouvelle éco : Marchillsocks Copier

Références musicales... et gustatives

Pour se démarquer, l'entrepreneur roannais joue sur le design vintage (en s'inspirant des modèles portés par John McEnroe mais aussi Serge Gainsbourg) mais aussi sur la présentation de ses produits. "On voulait se rapprocher des cinq sens et pour avoir l'aspect goût, on esy parti sur un emballage en boîte à cheeseburger en kraft recyclable", explique Léo Billet-Simon.

Ce travail autour des cinq sens se retrouve aussi sur les chaussettes elles-mêmes avec pour chaque modèle "une référence à un univers musical, pour un partage culturel intergénérationnel, parce qu'on fait de l'homme, de la femme et de l'enfant, et pour que ça suscite un échange entre un petit garçon ou une fille de 4-5 ans et ses parents", ajoute le fondateur de Marchillsocks.