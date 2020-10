La Nouvelle Eco : à Mâlain près de Dijon, l'épicerie coopérative La Tourniquette fait recette

L'épicerie coopérative La Tourniquette propose depuis le 26 septembre des produits frais, bio et équitables

"A la Tourniquette, tous les voyants sont au vert", se réjouit Léo Coutellec, membre de l'association Risomes. Ouverte le 26 septembre par une poignée de bénévoles convaincus qu'il fallait défendre l'agriculture locale, l'épicerie coopérative compte aujourd'hui plus de 140 coopérateurs, des habitants qui peuvent donner un peu de leur temps pour faire tourner le seul commerce alimentaire de la commune.

"On est au delà de nos prévisions," reconnaît Léo Coutellec qui a réussi avec son association à convaincre plus de soixante producteurs de travailler avec l'épicerie. "Tous les produits que nous proposons, sont des produits frais, bio et équitables."

L'épicerie coopérative travaille avec plus de soixante producteurs locaux - DR

Côte clients, "nous avons aussi de bon retours," insiste Léo Coutellec, "preuve que les gens veulent consommer des produits frais fabriqués près de chez eux. C'est aussi pour nous l'occasion de défendre l'agriculture locale."

L'épicerie coopérative est aménagée dans un ancien garage de 60 m² - DR

L'épicerie coopérative La Tourniquette à Mâlain est ouverte du lundi au vendredi de 17 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 14 heures.

Retrouvez l'interview de Léo Coutellec de l'association Risomes ce vendredi 23 octobre à 7 heures 15 dans la Nouvelle Eco sur France Bleu Bourgogne