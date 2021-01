La nouvelle éco : à Malemort une franchise de portage de repas à domicile née en plein confinement

Romain Carmille et Anna Malioukova ont quitté région parisienne et emploi et ouvert une franchise Les Menus Services de portage de repas à Malemort. Et le confinement notamment n'est pas étranger à la nouvelle orientation qu'ils ont voulu donner à leur vie.

Ils avaient décidé de changer de vie après un périple autour du monde en vélo. Anna Malioukova et Romain Carmille ont quitté la région parisienne où elle était juriste et lui cadre dans la grande distribution et viennent d'ouvrir à Malemort leur société de portage de repas à domicile sous franchise de Les Menus Services, leader français du secteur.

Touchés par l'isolement des personnes

Et c'est pendant le premier confinement en mars que leur projet est réellement né. "On avait décidé de revenir vivre par chez nous et de donner un nouveau sens à notre vie et à notre travail " explique Anna Malioukova. Et ils ont trouvé dans le portage de repas une activité qui correspond à leur nouvelle aspiration. "Lors du premier confinement on a été touchés par l'isolement. On a vu en fait nos grands-parents qui ont été isolés et qui avaient besoin de trouver des solutions pour manger". Le couple se rend compte donc que dans les départements ruraux nombre de personnes isolées ne peuvent plus se faire à manger. "On s'est dit que le portage de repas avait vraiment du sens".

Un lien social

Leur activité prend alors beaucoup plus de sens même que le simple portage de repas. Et les périodes de confinement accentuent encore la chose. "On a un lien social avec les personnes. On ne fait pas que livrer" souligne Anna Malioukova. Romain Carmille qui assure les livraisons profite toujours de son passage chez les personnes pour vérifier par exemple qu'elles vont bien, qu'elles ont bien pris leurs repas ou qu'elles n'ont pas besoin d'autre chose ou d'aide particulière. "Ce n'est pas un Déliveroo ou un Uber Eats. C'est un lien social au travers du portage de repas".