La Nouvelle Eco : à Mandelieu-La Napoule, Pollustock lutte contre les déchets plastiques en mer

Intercepter les déchets polluants avant qu'il n'atteignent les fleuves et la mer. C'est l'objectif de Pollustock. Depuis fin février cette entreprise équipe le littoral de Mandelieu-La Napoule avec des filets anti-mégots et anti-plastiques créés sur-mesure... ( Plage de Robinson, Sable d'or et Dauphins et sur les bords de la Siagne). Sébastien Leroy le maire de Mandelieu encourage l'initiative. Mandelieu n'est pas choisi au hasard. Dès qu'il y a des intempéries de nombreux déchets se retrouvent sur le littoral. La Nouvelle éco ce matin porte sur une entreprise de Mandelieu qui innove dans la protection de la nature, Pollustock!... et il y a du travail pour faire rimer écologie et économie... Commençons par une question toute simple Alexandre Mottot comment ces déchets se retrouvent à la mer?

La NOUVELLE ECO : Pollustock piège les déchets dans des filets

On va prendre l'exemple très simple d'un sac en plastique abandonné sur un parking... Stéphane Asikian, de la société Pollustock nous raconte la suite

"Le sac est jeté au sol ça finit avec le vent et la pluie dans le réseau fluvial et ça finit en mer. Nos filets sont disposés à des points d'interceptions et ils vont empêcher que des déchets finissent dans nos mers ou dans nos océans. Chaque filet va cibler un type de déchet bien particulier voire même jusqu'à une paillette qui fait un millimètre. Aujourd'hui on veut tout arrêter, de la bouteille à la paillette."

Comme à la pêche on adapte la maillage du filet en fonction de ce qu'on veut capturer mais surtout on réfléchit à l'endroit où ce sera le plus efficace...

"Retenir les déchets ça ne suffit pas il faut comprendre le processus polluant pour faire de vraies actions. Si on ne comprendre pas on ne peut pas mettre un dispositif à l'endroit exact où il doit être mis."

Les déchets ne vont pas aller tout seul dans le piège c'est l'écoulement des eaux de pluie qui s'en charge...

"Tant qu'il ne pleut pas le dispositif ne fonctionne pas. En fait on a fait un partenariat avec la nature. Quand il y a un épisode pluvieux le réseau se met en charge et les déchets viennent tout seuls se piéger dans le filets..."

Conçu pour durer 6 à 7 ans les filets captent des déchets qui eux sont ensuite retirés avant d'être retraités...

Filet Pollustock fixé au bout d'un avaloir (Mandelieu La Napoule) © Radio France - Alexandre Mottot

Oui mais dites nous Alexandre ce n'est pas une chronique écologie là c'est une chronique économique!! c'est possible de gagner de l'argent quand on lutte contre la pollution??

Alors pour les filets anti-déchets, sans doute pas tout de suite.... l'entreprise est en fait spécialisée dans la dépollution

"On gère d'autres pollutions pour les entreprises de travaux publics, des industriels c'est notre ressource financière essentielle. Aujourd'hui je ne pense pas qu'on puisse avoir la prétention de gagner de l'argent sur un dispositif anti-déchet... peut être qu'un jour ça le sera mais aujourd'hui pas encore..."

Pour son système de filets Stéphane Azikian table sur 200 à 300 tonnes de déchets par an. Même si on en recycle à peu près 40%, ça fait beaucoup... ça veut dire aussi que les promesses d'une économie verte ne sont pas hors de portée...

"Dès qu'il y a un courant d''eau il y a toujours un déchet. derrière nos métiers y a la récupération de nos déchets, y a le traitement de ces déchets. On les transforme en d'autres matériaux donc on va à travers ces filières vertueuses créer des milliers d'emplois, on va créer une économie qui va générer de l'engagement de la formation et de la responsabilité humaine. "

Prochaine étape le dispositif est à l'étude et va permettre d'intercepter les déchets directement dans les rivières... Là encore Mandelieu-La Napoule sera une ville pilote ...

Pollustock a été reconnu Moteur de la Green Economy par WWF France (39 sociétés françaises labellisées)