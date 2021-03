La nouvelle éco : à Marches, Lamazuna vise 50 % d'exportations

"Une sacrée surprise, au début on a cru à un canular" : un sourire dans la voix, Laetitia Van de Walle, fondatrice de Lamazuna a encore du mal à réaliser. Franck Riester, ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, vient visiter son entreprise à Marches au nord de Romans-sur-Isère ce vendredi. La dirigeante dont la société spécialisée dans les cosmétiques bio réalise 30 % de son chiffre d'affaires a l'export va expliquer au ministre son souhait : passer à 50 %. Elle va aussi lui présenter son projet pour agrandir son siège social qui devrait être opérationnel en 2022. Le bâtiment comportera un restaurant et une crèche d'entreprise , le tout entouré de vergers et de jardins , un véritable éco-lieu pour 150 salariés.

