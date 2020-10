La nouvelle éco : à Margaux, le château Prieuré Lichine joue la carte des nouvelles technologies

Comme beaucoup de propriétés viticoles, Prieuré Lichine doit s'adapter en cette année 2020 décidément très particulière. Dans ce 4e cru classé, le mot d'ordre c'est ne pas baisser les bras. Les clients américains et asiatiques ne peuvent plus venir depuis le début de l'année. Le château, qui accueille habituellement 14 000 visiteurs par an, doit se contenter de recevoir en petit comité. Quelques étrangers viennent tout de même : des anglais, allemands, belges ou espagnols. Et la clientèle française bien sûr. "L'accueil se fait avec des précautions très importantes, précise Lise Latrille, directrice commerciale et communication du château Prieuré Lichine. On remet à chaque visiteur un kit de dégustation avec un verre, un petit gobelet avec un couvercle pour servir de crachoir, une lingette de désinfection et de la documentation. Il est important de rassurer le visiteur qui vient à la propriété". Quatre personnes assurent cet accueil qui a pu rouvrir dès le début du mois de juin.

On utilise beaucoup les réseaux, les vidéos. On fait des dégustations virtuelles.

Au château Prieuré Lichine, on s'adapte à la crise sanitaire mais il faut aussi compter avec une conjoncture mondiale très compliquée. Entre les taxes imposées par les Etats-Unis, la crise en Chine, les difficultés politiques à Hong-Kong, la situation était déjà délicate avant même le coronavirus. Comme beaucoup d'autres, le château Prieuré Lichine table sur les nouvelles technologies. "Pour la présentation des nouveaux millésimes, on utilise beaucoup les réseaux, les vidéos, confirme Lise Latrille. On fait des dégustations virtuelles en essayant de ne pas perdre le lien avec nos clients. Aujourd'hui, on essaye toutes ces nouvelles technologies. On ne sait pas dans quelle mesure elles seront suffisantes. Mais quoi qu'il arrive, on reste présents". Et la meilleure arme, c'est la qualité avec un millésime 2020 qui s'annonce très réussi.