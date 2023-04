La Nouvelle éco : à Martizay, Catoire-Semi a modernisé son processus de fabrication

Implantée en milieu rural, Catoire-Semi est spécialisée dans l’outillage et l’usinage de pièces pour l’aéronautique et l’automobile. Elle travaille notamment pour les groupes Airbus et Stellantis.

L'entreprise Catoire-Semi emploie 65 salariés. © Radio France - Julien Prouvoyeur Créée en 1958 à Satrouville (Yvelines), l’entreprise Catoire s’est installée dix ans plus tard dans l’Indre à Martizay. Devenue Catoire-Semi, elle est présidée depuis 2013 par Laure Catoire-Boissé, petite-fille de Georges Catoire, son fondateur. Spécialisée dans l’outillage et l’usinage de pièces, elle travaille à parts égales aujourd'hui pour l’aéronautique et l’automobile. ⓘ Publicité Simple comme un coup de fil Elle réalise jusqu’à 50 % de son chiffre d’affaires avec Airbus. “Cela s’est fait très simplement, raconte Laure Catoire-Boissé. Nous avons un jour reçu un appel de la part d’Airbus pour effectuer une réparation que tout le monde leur refusait. Tout de suite on a cru à une blague avant de vite comprendre que ce n’en était pas une.” Pendant la période Covid, l’entreprise a bénéficié du Plan de relance de l’État et a ainsi pu moderniser son processus de fabrication avec l’arrivée de robots qui ont permis d’automatiser certaines tâches et ainsi de réduire la pénibilité pour le personnel. Catoire-Semi emploie aujourd’hui 65 salariés et est en phase de recrutement. Pour Laure Catoire-Boissé, sa situation en milieu rural n’est pas forcément un obstacle : “Notre localisation peut être une proposition qui se distingue des autres offres d’emploi puisque l’on est vraiment implanté dans un territoire extrêmement riche et notamment pour tous ceux qui aiment la nature.”