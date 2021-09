La nouvelle éco : à Mauguio, la société d'aviation Instant Air propose des vols pour les professionnels

Fondée au début de l'année 2021, la société Instant Air a pris son envol en mai dernier. Basée à Mauguio, à l'aéroport Montpellier Méditerranée, elle propose des vols, en France et dans les pays européens voisins. Elle s'adresse surtout à ceux qui doivent se déplacer rapidement pour des motifs professionnels.

Des vols sur demande, dans un périmètre déterminé

"On est basé à l'aéroport, mais on peut partir d'autres villes, explique Yoann Carrié, l'un des cofondateurs. Par exemple, à la mi-août, nous sommes partis de Béziers pour Biarritz." La société mise sur une réactivité exemplaire. "Pour ce voyage, on a eu une demande à 19h, pour un départ, le lendemain à 8h. Sur un autre départ plus urgent, on a eu une demande à 19h. À 21h, on était dans les airs." Instant Air propose des vols principalement en France et dans les pays européens proches (Espagne, Italie, Belgique, Suisse).

L'avion d'Instant Air a une autonomie de trois heures - Instant Air

Seuls les membres de la société peuvent embarquer sur l'avion d'Instant Air. C'est-à-dire que si vous voulez y avoir accès, vous devez, au préalable, adhérer à Instant Air, à la manière dont on adhère à un club ou une association. À ce jour, le pass sanitaire ne semble pas obligatoire. "Mais la majorité de nos membres sont vaccinés et beaucoup vont dans des pays où le pass sanitaire est obligatoire", note Yoann Carrié.

En 2020, à cause de la crise sanitaire, l'activité aéronautique a chuté de 30%. Instant Air n'a pas été impacté. "Les vols d'affaires n'ont pas été autant touchés que les vols commerciaux, nuance Yoann Carrié. Et nous, nous avons eu la chance d'avoir des membres fondateurs qui avaient besoin de décoller rapidement." Instant Air est surtout contacté par des PDG d'entreprise.

"Si on fait le ratio par personne, notre avion consomme moins qu'une voiture commune." - Yoann Carrié, cofondateur d'Instant Air

Qu'en est-il de l'impact écologique ? "Notre avion est un avion nouvelle génération, précise Yoann Carrié. Il consomme bien moins que les avions que l'on connaît à l'heure actuelle. Les moteurs ont été conçus pour utiliser le carburant de manière efficiente. Et tout ce qui n'est pas consommé est réinjecté dans le réservoir et pas dans l'échappement directement. On est à 60 litres par heure, sachant qu'on peut être cinq dans l'avion. Si on fait le ratio par rapport au nombre de voyageurs, on consomme moins qu'une voiture commune."