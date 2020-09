La nouvelle éco : à Mauléon, l'Esiam toujours à la recherche d'activités nouvelles

L'épidémie de coronavirus a des conséquences pour de nombreuses entreprises y compris l'Esiam, l'entreprise de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée à Mauléon dans les Deux-Sèvres qui emploie 76 personnes. Son chiffre d'affaires a baissé "de quasiment un quart", constate Christophe Boutin, le directeur. "On a perdu sur des services aux entreprises. Ça revient doucement mais on a perdu car on était tous dans les gestes barrière et les structures avaient des difficultés à faire entrer des gens extérieurs à l'entreprise", explique-t-il.

Démantèlement de menuiseries en fin de vie, restauration de palettes...

Dans ce contexte, l'Esiam continue de chercher de nouvelles activités. Et développe par exemple le démantèlement des menuiseries en fin de vie. "C'était un produit qui partait en enfouissement auparavant. Là, on a des partenariats avec des artisans locaux et déchetteries de l'agglo. On collecte ces menuiseries et on va les démanteler. On sépare différents matériaux, bois, verre, PVC, aluminium qui vont pouvoir tous être revalorisé", détaille Christophe Boutin Pour beaucoup en local.

Il y a aussi ce partenariat avec Carrefour à Cholet pour restaurer des palettes. Pour le directeur, l'avenir est également dans le rapprochement avec la population. "On est moins soutien à la population qu'on l'a été donc là il faut qu'on retourne chercher tous ces petits besoins comme changer une bouteille de gaz ou une ampoule pour des personnes qui ne peuvent plus le faire".

La deuxième loi territoire zéro chômeur de longue durée adoptée à l'assemblée nationale

La bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui quasiment tous les salariés sont de retour à leur poste. Trois seulement restent chez eux car considérés comme fortement à risque face au virus. L'autre bonne nouvelle pour l'esiam, c'est que l'assemblée nationale vient d'adopter une deuxième loi territoire zéro chômeur de longue durée qui étend l'expérimentation à 50 nouveaux territoires et consolide le dispositif mauléonnais. La Loi doit maintenant être discutée au Sénat.