La Nouvelle éco : à Mehun-sur-Yèvre, Benoît Chanez a quitté la musique pour devenir menuisier

“Je ressentais une certaine lassitude dans mon métier où beaucoup de choses avaient changé”, explique Benoît Chanez. Musicien, il a accompagné des artistes comme Véronique Sanson ou Patrick Bruel. Ces dernières années, il était également administrateur de tournées théâtrales tout en continuant sa carrière de musicien. Passer neuf sur douze loin de chez lui commençait aussi à lui peser.

Mais la décision n’a pas été facile à prendre. “Je n’ai jamais manqué de boulot. On est dans sa zone de confort dont il n’est pas évident de sortir”, reconnaît-il. Lors du premier confinement, son activité s’est arrêtée du jour au lendemain lui laissant le temps de réfléchir, de bien peser le pour et le contre et de voir comment concrètement il pouvait mettre sur pied son projet de reconversion professionnelle comme menuisier-ébéniste, le travail du bois étant sa seconde passion depuis toujours. Mais "trouver les bonnes infos n’a pas toujours été facile", souligne-t-il.

Un CAP en candidat libre

Avec Pôle emploi, il a effectué plusieurs stages dans des entreprises. “J’ai alors eu la chance qu’un artisan de Mehun-sur-Yèvre me prenne sous son aile, raconte Benoît Chanez. C’est lui qui m’a appris le métier. J’y allais presque tous les jours.” À 45 ans, il a obtenu son CAP en juin dernier en candidat libre. Faute de trouver un financement, il a renoncé à faire une troisième année. Il s'est installé en juillet dans un ancien atelier de ferronnerie à Mehun-sur-Yèvre fermé depuis une vingtaine d’années. Il a appelé son atelier La Loupe de l’Orme, un bois rare dans lequel il a réalisé sa première création, une table basse.

Un bon démarrage

Fenêtres, portes, cuisines, agencements de dressing, aménagements de camions, escaliers, restauration de meubles anciens.... Depuis qu’il a ouvert, le travail ne manque pas. “Je suis agréablement surpris. Je trouve que c’est un métier très gratifiant : même quand un devis est refusé, il y a un vrai échange avec le client.”

Benoît Chanez s’épanouit dans son nouveau métier et ne regrette nullement sa décision. Après s’être arrêté de jouer de la musique pendant plus d’un an, il rejoue depuis peu avec des amis, et cette fois uniquement pour le plaisir.