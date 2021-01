La Nouvelle Éco : à Mehun-sur-Yèvre, la manufacture de porcelaine Pillivuyt est parvenue à limiter la casse

L’usine de porcelaine Pillivuyt, installée à Mehun-sur-Yèvre a en partie compensé auprès des particuliers, la baisse des commandes liée à la fermeture des bars, hôtels et restaurants. De gros investissements sont prévus cette année avec l’appui de la Région et de l’État.

“Nous sommes fortement accompagnés par les pouvoirs publics qui font localement un travail formidable et on tient à les remercier. Sans leur soutien, nous serions morts”, estime David Burnel, président de Pillivuyt, l’une des plus anciennes marques de porcelaine française. Reconnue en 2009, “entreprise du patrimoine vivant”, l’entreprise née à Foëcy et installée à Mehun-sur-Yèvre depuis 1854, a fêté en 2018 ses 200 ans. Elle emploie 160 à 170 salariés.

La crise sanitaire avec la fermeture prolongée des bars, hôtels et restaurants a eu des conséquences. C'est avec ce secteur que l'entreprise réalise habituellement 40 à 50 % de son chiffre d’affaire. “Nous sommes quand même en recul de 3 millions d’euros mais nous sommes parvenus à limiter la casse en ayant une forte croissance de nos ventes à l’international, en particulier en Corée et aux États-Unis. Nos résultats sur nos produits allant au four sont bons”, précise David Burnel qui ajoute que la baisse du chiffre d'affaire en 2020 est d'envrion 25%.

Un nouveau site internet

L’entreprise berrichonne avait pour objectif de renforcer sa stratégie de développement numérique. La crise a eu un rôle d’accélérateur. Deux sites existent aujourd’hui, un pour le marché français et l’autre pour le marché américain. Un nouveau site internet sera mis en ligne fin janvier. Les ventes en ligne ont connu une très forte progression ces derniers mois.

Nouveau four, nouvelle machine

Dans un contexte compliqué, Pillivuyt entend à la fois innover et adapter son outil de production. Avec le soutien de la Banque Publique d'Investissement, la marque a lancé un concours auprès de designers pour la partie création. Elle veut également se doter d’outils plus flexibles lui permettant de produire à la fois des assiettes et des objets de cuisson, un marché sur lequel la demande est en croissance.

Pillivuyt va bénéficier de fonds FEDER pour l’installation d’un nouveau four de cuisson au cours du 1er semestre. Son dossier a également été retenu dans le cadre du Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires pour l’acquisition au cours du second semestre d’une nouvelle machine plus performante pour gagner en volume et en productivité avec un projet d’assistance robotique encore à l’étude pour la finition des pièces. “Ces investissements représenteront entre 1,2 et 1,5 million d’euros, chiffre David Burnel. Ils sont indispensables. Nous avons la volonté d’avancer et de nous battre pour conserver l’emploi, le savoir-faire et le patrimoine industriel de Pillivuyt.”