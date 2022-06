La Nouvelle éco : à Mehun-sur-Yèvre, la société Gattefin profite de la reprise du secteur aéronautique

Spécialisée dans l’usinage et la mécanique de précision, l’entreprise Gattefin est confrontée à la pénurie et à la cherté des matériaux au moment où ses commandes reprendre dans le secteur de l’aéronautique civile.

Emmanuel Calleja, président de Gattefin SAS, le reconnaît : “Le soutien de certains clients historiques a été décisif.” Si cette entreprise d’usinage et de mécanique de précision qui emploie une centaine de salariés travaille pour différents secteurs - l’armement, l’énergie, le médical et l’agro-alimentaire -, l’aéronautique, en crise depuis deux ans, était le plus important. D’autres commandes, en particulier pour l’armement, sont venus compenser les pertes et ont même permis à l’entreprise de faire progresser son chiffre d’affaires de 20 %.

L’entreprise profite d’un redémarrage de l’aéronautique civile. “Depuis deux mois, on sent une reprise, se réjouit Emmanuel Calleja. On commence à retrouver un niveau de commandes d’avant-Covid.” La prospection de nouveaux clients dans ce secteur s’est avérée payante. Gattefin participe à l’aménagement de l’intérieur des cabines d’avions.

Des perspectives dans le nucléaire civil

Dans le même temps, l’entreprise de Mehun-sur-Yèvre s’intéresse de plus près à un autre secteur : le nucléaire. En décembre dernier, elle était présente pour la première fois au salon WNE (World Nuclear Exhibition) à Paris, un rendez-vous de référence internationale de tous les acteurs de la filière du nucléaire civil. “C’est un secteur porteur avec tous les travaux prévus dans les prochaines années dans les centrales”, note Emmanuel Calleja.

Pour cela l’entreprise continue d’investir. Après avoir ouvert un nouvel atelier de 1200 m2, l’entreprise vient d’investir 1,2 million d’euros dans un robot de soudure laser qui va être mis en fonction cet été et qui devrait permettre à l’entreprise de s’ouvrir à de nouveaux marchés. Elle a bénéficié d’une aide de l’État de 200 000 euros.

Le prix des matériaux multipliés par deux ou par trois

Mais la préoccupation du moment, c’est l’approvisionnement en matériaux : des délais plus longs et des prix qui flambent comme la facture énergétique qui a doublé. “C’est une conséquence directe du conflit en Ukraine. Nous sommes en constante renégociation pour maintenir les prix. Nous avons acheté pour 4 à 5 mois d’avance d’aluminium mais on ne pourra pas faire ça longtemps. L'approvisionnement en matériaux est une source d’inquiétudes pour nous”, s’inquiète Emmanuel Calleja.