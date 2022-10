La Nouvelle éco : à Mehun-sur-Yèvre, le porcelainier Pillivuyt redoute des coupures de gaz

Née en 1818 dans le Berry, Pillivuyt est devenue une référence internationale dans l'univers de la porcelaine culinaire et dans le secteur de la restauration. L’entreprise, installée depuis 1853 à Mehun-sur-Yèvre, a subi de plein fouet la crise du Covid : “On a failli passer de vie à trépas”, reconnaît Patrick Molho, son vice-président. Sa présence soutenue à l’export lui a permis de sortir de cette mauvaise passe. 80 % de la production est expédié aux États-Unis, en Europe du Nord et en Asie, un chiffre en progression de 10 %.

Pas d'arrêt de la production envisagé

L’an passé, l’entreprise a choisi de renégocier ses contrats gaz et électricité pour trois ans acceptant une hausse de 50 %. “Mon prédécesseur a eu le courage de signer ces contrats, souligne M. Molho. Ce qui fait que nous avons aujourd’hui un coût de l’énergie qui est supportable et qu’à la différence d’autres entreprises, on ne prévoit pas d’arrêt de la production.”

Avec cinq fours dont quatre chauffés à 1 400°C pour la cuisson des pièces, Pillivuyt consomme beaucoup de gaz. En cas de pénurie, Patrick Molho s’inquiète des conséquences : “Si nous ne sommes pas prévenus 36 heures avant une coupure, cela pourrait endommager nos fours de façon irrémédiable.”

Des panneaux photovoltaïques

En 2021, Pillivuyt a investi avec le soutien de l’État 770 000 euros dans un nouveau four permettant une meilleure utilisation de l’énergie. Changer les brûleurs permettrait également de réduire sa consommation. L’entreprise a par ailleurs pour projet d’équiper sa toiture de panneaux photovoltaïques ce qui la rendrait positive en électricité. Un chantier retardé par le Covid que M. Molho espère mener à bien d’ici fin 2023.